Frugo kończy 25 lat. Jak dziś radzi sobie kultowa marka?

Frugo Energy, lody o smaku Frugo, a także klasyczne napoje w butelkach szklanych i PET. Kultowa marka z lat 90. jest obecna na rynku od ćwierć wieku. Jak wygląda dziś portfolio Frugo i w jaki sposób marka próbuje zmierzyć się ze swoją własną legendą?

Frugo Energy to tylko jeden z obecnych wariantów popularnego napoju, który w latach 90. podbił Polskę. fot. YouTube/mat. pras.

Frugo trafiło na sklepowe półki w 1996 r. O sukcesie napojów przesądziła słynna kampania reklamowa wymyślona przez Iwo Zaniewskiego i Kota Przyborę.

Na początku XXI wieku Frugo podupadło. Marka zmieniała właścicieli, aż w 2011 r. odkupił ją FoodCare, który zarządza brandem do dziś.

Jak radzi sobie Frugo po dekadzie od przejęcia przez FoodCare i 25 lat od rynkowego debiutu?

Do jakiego konsumenta trafia dziś Frugo?

Czy obecne dziś na rynku Frugo skierowane jest w większym stopniu do osób, które pamiętają debiut marki w latach 90. czy też do współczesnych nastolatków? FoodCare - obecny właściciel marki - nie ma wątpliwości, że Frugo w latach 90. stało się pewnego rodzaju ikoną i symbolem swoich czasów.

- Część osób z nostalgią sięga po nasze produkty. Mamy jednak świadomość, że dzisiejsza młodzież nie pamięta tamtego Frugo, dlatego chcemy zbudować od nowa naszą pozycję w tej właśnie grupie - mówi nam właściciel marki.

Jak radzi sobie Frugo w epoce internetu i social mediów?

Właściciel Frugo wskazuje, że czasy dość mocno się zmieniły, podobnie jak młodzież.

- Nastolatek z lat 90. oglądał telewizję i śledził reklamy, w tym kultowe reklamy Frugo. Generacja Z nie spędza już czasu w telewizji, wszystko dzieje się online. Nie można jednak internetu traktować całościowo, ponieważ widać zależność, że różne platformy social media zostały zdominowane przez różne pokolenia. W świecie reklamy i komunikacji nastąpiła więc gigantyczna zmiana. Staramy się nadążać za aktualnie panującymi trendami, ale także te trendy w pewien sposób kreować - odpowiada FoodCare.

Jak poinformowała nas firma FoodCare, Frugo to dziś bardzo prężnie rozwijająca się marka, która chce odpowiadać na aktualne trendy i potrzeby konsumentów.

Frugo Energy i nie tylko. Jakie produkty tworzą dziś kultową markę?

- W portfolio naszych produktów znajduje się oczywiście klasyczne Frugo w szklanych butelkach, tak dobrze pamiętane z lat 90-tych. Napoje te są także dostępne w większych formatach w butelkach typu PET.

W 2020 r. na rynku pojawiła się linia Frugo Energy.

- To napoje energetyczne na bazie naturalnej kofeiny i prawdziwych soków owocowych. Tym samym odpowiedzieliśmy na potrzeby konsumentów, dla których, oprócz funkcjonalności energy drinków, bardzo ważny jest ich smak. Jest to zdecydowanie nasza znacząca przewaga konkurencyjna, którą docenili konsumenci. Frugo to także lody, które, jak łatwo się domyślić, oczywiście są owocowe - wskazuje FoodCare.