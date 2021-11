Frugo z nową kampanią. Rapujący Piotr Żyła ożywi markę?

Frugo rusza z nową kampanią reklamową. Twarzą marki popularnego napoju został Piotr Żyła. Znany skoczek narciarski w spocie zaprezentował się z nietypowej strony.

Piotr Żyła rapuje w reklamie Frugo. fot. za YouTube

Piotr Żyła rapuje w reklamie Frugo

Frugo zaprezentowało nowy spot reklamowy z udziałem Piotra Żyły. Reprezentant Polski w skokach narciarskich wystąpił w nietypowej dla siebie roli...rapera recytując tekst stworzonego specjalnie na cel kampanii utworu "Frugo Ikar".

Nową kampanię Frugo przygotowała agencja Peppers Ghost.

Frugo. Reklamowy symbol lat 90

O fenomenie Frugo pisaliśmy nie tak dawno temu w tekście Jakie błędy popełniają producenci przywracając słynne marki z lat 90?

Marka Frugo trafiła na sklepowe półki w 1996 r. O jej sukcesie przesądziła słynna kampania reklamowa wymyślona przez Iwo Zaniewskiego i Konstantego Przyborę. Oprócz hasła "No to Frugo!" marketingowcy zaproponowali także nietypowy kształt butelki o pojemności 0,3 litra i etykietę nawiązującą do graffiti. Efekt? Frugo szybko stało się czymś więcej niż tylko napojem.

Agata Jakóbczak w książce “Transformersi: Superbohaterowie polskiej reklamy 80. - 90." przywołuje nawet termin “pokolenie Frugo”, którym określano młodych ludzi wchodzących w dorosłość w czasach transformacji. To do nich adresowano reklamy napoju oparte na zabawie słowem i nietypowych pomysłach, jak spot z chodzącym kioskiem czy ogranie konfliktu pokoleń w postaci starszych osób narzekających na "dzisiejszą młodzież", symbolicznie zamalowywanych sprayem przez nastolatka:

Na początku 2011 r. markę przejął FoodCare. Czy nowa kampania z Piotrem Żyłą trafi do pokolenia nastolatków w równym stopniu co kultowe spoty z lat 90?