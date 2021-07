Fundacja Konsumentów: 6 na 13 herbat zawiera glifosat (raport)

Fundacja Konsumentów opublikowała raport pt. „Konsumenci testują: Czarna herbata w torebkach – czy zawiera glifosat?”. Marki herbaty, które trafiły do laboratorium i zostały przebadane to: Ahmad, Dilmah, Greenfield, Lipton, Teekanne, Tetley, Twinnings, Dary Natury i Lord Nelson.

Według raportu Fundacji Konsumentów 6 na 13 herbat zawiera glifosat / fot. screenshot z raportu

Jak zaznaczają twórcy raportu, glifosat to herbicyd, który ma zwalczać szkodliwe rośliny. Nie ma jednak wątpliwości, że glifosat, który może przenikać do wody i żywności, nie jest obojętny dla ludzkiego zdrowia.

– Obecność kationu trimetylosulfoniowego (w skrócie TMS) w herbacie może wskazywać na zastosowanie w uprawach podstawowych herbicydu o nazwie glifosat-trimesium – w takiej sytuacji oznaczałoby to, że we wszystkich zbadanych herbatach doszło do przekroczenia Najwyższego Dopuszczalnego Poziomu (NDP) pozostałości TMS i złamane zostało prawo. Według niektórych źródeł, TMS może również tworzyć się podczas obróbki cieplnej, czyli suszenia liści herbaty – tego zdania są np. producenci herbat, którzy twierdzą, że glifosat nie był stosowany w uprawach – informuje Fundacja Konsumentów.

6 na 13 zbadanych herbat zawiera śladowe ilości glifosatu

Jak napisano w komunikacie prasowym przesłanym do redakcji, w blisko połowie zbadanych herbat pojawiły się śladowe ilości glifosatu.

– W niezależnych, konsumenckich testach produktów przeprowadzanych przez Fundację Konsumentów od 2019 roku, niezmiennie wykrywane są pozostałości glifosatu w kaszach gryczanych i jaglanych. Tym razem w 6 na 13 zbadanych herbat wykryliśmy nie tylko TMS, ale także śladowe ilości glifosatu, na szczęście nie przekraczające NDP. Czy jednak był to glifosat-trimesium? – zastanawiają się autorzy raportu.

– Nie jesteśmy toksykologami i nie wiemy, jaki wpływ na nasze zdrowie może mieć ta substancja. W piśmie od jednego producenta pada stwierdzenie, że ”kation trimesium jest cząsteczką bez znaczenia toksykologicznego” oraz że konsumenci „są absolutnie bezpieczni”. Być może tak jest, ale dlaczego dla kationu został ustanowiony najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP)? Potencjalnie przekroczony najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości TMS wykryliśmy w herbatach różnych producentów. Wygląda na to, że problem jest globalny i może dotyczyć całej branży. Nie mamy jasności co do tego, jak TMS trafia do herbaty. Producenci twierdzą, że TMS obecny w testowanych przez nas herbatach nie jest pochodną stosowania w uprawach rakotwórczego glifosatu, ale jest wyłącznie pochodną procesu suszenia herbaty. Argumentują to m.in. zakazem stosowania glifosatu-trimesium w krajach pochodzenia herbaty – dodają twórcy raportu.

– Badanie Fundacji Konsumentów dotyczące pozostałości pestycydów wykazało nadmierne poziomy kationu trimetylosulfoniowego w próbkach herbaty z Polski, Łotwy, Litwy i Niemiec. Źródłem pozostałości pestycydów może być stosowanie środków ochrony roślin zawierających glifosat-trimesium, odmianę glifosatu – mówi Raymond O’Rourke - prawnik specjalizujący się w prawie konsumenckim i europejskim prawie żywności, były członek zarządu Irlandzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (FSAI).

Badania konsumenckie czarnej herbaty w torebkach na czterech rynkach europejskich zostały przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2021 r. w ramach międzynarodowego projektu „Takie same czy inne – czy jakość żywności w krajach Regionu Bałtyckiego różni się od jakości żywności w krajach Europy Zachodniej?”.