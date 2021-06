Gest Ronaldo może zniechęcić fanów piłkarza do Coca-Coli

- Posunięcie Cristiano Ronaldo może zniechęcić do sięgania po napój Coca-Cola jego fanów lub osoby, dla których piłkarz jest autorytetem, najczęściej z najmłodszej grupy wiekowej - ocenia Ewelina Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji Pitted Cherries.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 16-06-2021, 13:29

Ewelina Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji Pitted Cherries wskazuje, że gest Cristiano Ronaldo może zaszkodzić Coca-Coli. fot. mat. pras.

Cristiano Ronaldo w trakcie konferencji prasowej drużyny Portugalii podczas Euro 2020 odstawił stojące przed nim butelki Coca-Coli i zaapelował, by pić wodę zamiast słodkiego napoju jednego ze sponsorów mistrzostw.

Na pytanie dziennikarzy, dlaczego gwiazda piłki nożnej odstawiła butelki z Coca-Colą, Cristiano odpowiedział krótko: "Pijcie wodę!", po czym ustawił obok siebie butelkę z tym napojem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W ocenie Eweliny Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji Pitted Cherries zjawisko sponsoringu klubów i wydarzeń sportowych przez marki kojarzone z "niezdrową" żywnością jest chybionym posunięciem.

Ronaldo może zaszkodzić Coca-Coli

- Sport zawsze powinien kojarzyć się ze zdrowym trybem życia, jak i zdrowym odżywianiem. Natomiast ostatnie posunięcie Cristiano Ronaldo mogłoby zniechęcić do sięgania po napój Coca-Cola jego fanów lub osoby, dla których piłkarz jest autorytetem, najczęściej z najmłodszej grupy wiekowej, która bądź co bądź lubi słodkie napoje. W takim przypadku właściwie Ronaldo osiągnął to, co zamierzał, zachęcił swoich fanów do sięgania po wodę - dodał.

Według ekspertki ewentualny kryzys wizerunkowy Coca-Coli nie będzie dla tak światowej marki bardzo dotkliwy i nie potrwa długo.

- Patrząc na ostatnie nagłówki w mediach, jak np. „Ronaldo pogrzebał Coca-Colę”, sądzę, że są one tworzone trochę na wyrost. Oczywiście, firma odnotowała spory spadek na giełdzie, ale pytanie jak długo on się utrzyma. Kilka dni czy tygodni strat z pewnością nie pogrzebie firmy o takim kapitale. Rzecznik prasowy turnieju wypowiedział się, że piłkarze na konferencji mieli do wyboru trzy rodzaje napoju: Coca Colę, Colę Zero oraz wodę. W takim przypadku sami dali Cristiano wybór, a ten dokonał najlepszego dla siebie, ostentacyjnie to pokazując - dodaje.

Tylko Cristiano mógł sobie pozwolić na taki krok

Ewelina Radowicz ocenia, że posunięcie Ronaldo należało do odważnych, ale było też dobrze przemyślane.

- Nawet jeśli zostaną podjęte kroki prawne, to piłkarz musiał się z tym liczyć. W końcu jednego z najpopularniejszych ludzi na Ziemi stać na rozprawy sądowe. Sądzę też, że mniej znany gracz, którego zarobki są nieporównywalne do Ronaldo, nie podjąłby takiego kroku. W takim przypadku, gdy sponsorem jest tak wielki gracz rynku FMCG, ryzyko może podejmować jedynie osoba bogata. W przeciwnym wypadku mniej znany piłkarz mógłby nie podnieść się po batalii sądowej. Jednak patrząc na wypowiedź rzecznika turnieju na temat wolnego wyboru napoju podczas konferencji, do kroków prawnych dojść nie powinno. Ewentualnie mogli zawinić organizatorzy konferencji - podsumowuje.