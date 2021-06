Gest Ronaldo udowadnia, że klasyczny product placement traci sens

- Wydarzenie z udziałem Cristiano Ronaldo i Coca-Coli pokazuje, że dzisiejszych czasach sponsoring w formie tytularnej czy product placementu często nie jest najlepszym rozwiązaniem - oceniają eksperci z 38 Content Communication.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 16-06-2021, 19:35

Czy zachowanie Cristiano Ronaldo to dowód, że klasyczny product placement traci sens? fot. PAP/EPA/UEFA HANDOUT

Cristiano Ronaldo w trakcie konferencji prasowej drużyny Portugalii podczas Euro 2020 odstawił stojące przed nim butelki Coca-Coli i zaapelował, by pić wodę zamiast słodkiego napoju jednego ze sponsorów mistrzostw. Pisaliśmy o tym w tekście pt. Cristiano Ronaldo przeciwko Coca-Coli: "Pijcie wodę!"

Na pytanie dziennikarzy, dlaczego gwiazda piłki nożnej odstawiła butelki z Coca-Colą, Cristiano odpowiedział krótko: "Pijcie wodę!", po czym ustawił obok siebie butelkę z tym napojem.

Ronaldo vs. Coca-Cola - starcie gigantów

Martyna Solińska, Corporate PR & Strategy Director, 38 Content Communication ocenia, że sytuacja długofalowo nie będzie miała wpływu ani na wizerunek piłkarza ani marki, choć w tym przypadku obie strony to prawdziwi giganci.

- Wystąpienie Ronaldo miało charakter spontaniczny, nie był to oficjalny i zamierzony „statement” piłkarza. Fakt ten potwierdza reakcja amerykańskiej spółki, bowiem w wyważonym oświadczeniu mowa jest m.in. o prawie do własnych preferencji dotyczących napojów. Natomiast rzecznik Euro podkreśla, że zawodnicy mają do dyspozycji na konferencjach także wodę oprócz różnych wariantów napojów koncernu. W ten sam sposób oceniam sytuację z turnieju dotyczącą reprezentanta Francji – Paul Pogba wykonał podobny gest w stosunku do oficjalnego piwa Euro2020. Oba wydarzenia będą więc jednak finalnie miały charakter anegdotyczny, choć istnieje ryzyko, że mogą przerodzić się w trend niebezpieczny dla tego typu klasycznego product placementu - dodaje.

Koniec ery product placement?

Rafał Piasecki, Strategic Director 38 Group wskazuje, że w dzisiejszych czasach sponsoring w formie tytularnej czy product placementu nie jest jedynym, a często nawet nie najlepszym rozwiązaniem.

- Takich wahnięć oczywiście warto unikać i wręcz należy pomyśleć o sponsoringu nowocześniej. Konsumenci coraz bardziej doceniają marki, które coś im dają, a nie tylko emanują produktem i logo. Świetnymi przykładami sponsoringu w piłkarskim kontekście mogą być chociażby Castrol Performance Index, będący częścią sponsoringu FIFA przez Castrol, w którym możemy zobaczyć analizę „performance” piłkarzy topowych lig europejskich w comiesięcznych raportach przez cały sezon albo zmiana w podejściu T-Mobile do sponsoringu polskiej Ekstraklasy sprzed kilku lat. Zamiast brandować całość działań (co oczywiście początkowo przy rebrandingu z Ery miało sens), marka zaczęła dawać konsumentom konkretne korzyści – lepsze, bardziej dogłębne statystyki. Było to spójne z technologicznością marki, ale również było doskonale wpisane w potrzeby kibiców - mówi.

Marketing Coca-Coli, czyli pomysł ważniejszy niż budżet

Ekspert wskazuje, że najbardziej chyba znaną akcją tego typu jest dziecięcia eskorta McDonald’s, która realizowała doskonale założenia marki o zabawie i radości dzieci, nie próbując wpisywać się w kontekst prozdrowotny, z którym kojarzone są imprezy sportowe.

- Coca-Cola, będąc marką powszechnie znaną, nie musi budować zasięgów przez ekspozycję. Dużo więcej dałoby jej stworzenie konkretnego kontekstu, w którym mogłaby zaistnieć w świadomości konsumentów, generując pozytywne skojarzenia. Byłby dla niej zdecydowanie bardziej wartościowy, a jednocześnie znacznie mniej ryzykowny. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w marketingu liczą się dobrze przemyślane pomysły, a nie tylko wielkie budżety - podsumowuje.