Średnia ceny kawy na światowych giełdach w grudniu 2022 wynosiła około 1,6 dol. amerykańskich za funt ziaren kawy (453,6 g). To prawie o 40 proc. mniej niż rok wcześniej. Czy Polacy odczują to na codziennych zakupach?

Ceny kawy na światowych giełdach

Jak podała International Coffee Organisation (ICO), w grudniu 2021 roku średnia cena kawy na światowych giełdach wynosiła 2,03 dol. i była stabilna aż do września, a wahała się między 1,9 dol. a 2,10 dol. Tąpnięcie nastąpiło w październiku, kiedy to kontrakty na giełdach związywano średnio na 1,78 dol. W listopadzie było to już „tylko” 1,56 dol., a w grudniu – 1,57 dol.

Spadek cen kawy - przyczyny

Skąd ten nagły spadek? Analitycy prognozuje kilka przyczyn takiego stanu: wysoka baza w 2021 roku kiedy to główne regiony producenckie borykały się z kataklizmami i niepewną sytuacją polityczną, późniejsza poprawa pogody w Brazylii, eksport z Wietnamu czy sytuacja dolara.

Warto przyjrzeć się temu dlaczego ceny kawy wzrosły w 2021 roku. W tym czasie bowiem w Brazylii, która odpowiada za prawie 40 proc. światowego rynku kawy arabica, wystąpiły rekordowo niskie temperatury, okresowe mrozy, susze. U trzeciego światowego producenta Kolumbii - który produkuje dodatkowe 8,5 proc. - występowały z kolei powodzie. Niepewność na rynku wynikała również z niepewności krajów eksportujących, takich jak Etiopia, która znajdowała się na krawędzi wojny domowej, oraz Wietnam (drugi producent po Brazylii), w którym widoczny był wzrost przypadków zakażenia COVID-19.

A co się dzieje teraz?

Po pierwsze – w Brazylii, w słynnym kawowym regionie Minas Gerais wystąpiły idealne warunki pogodowe do zbiorów i nic nie zapowiada, że cokolwiek mogłoby zakłócić zbiory. Już w końcówce ubiegłego roku prognozowano dobre zbiory w tym kraju. W grudniu ub.r. prognozy Conab wskazywały na wzrost produkcji w Brazylii o 6,7 proc. rdr, ale najnowsze dane pogodowe sugerują, że będzie lepiej.

Zwiększony eksport z Wietnamu, największego producenta kawy robusta – to jak podaje tamtejszy Główny Urząd Statystyczny prawie 14-proc. wzrost w okresie styczeń-grudzień 2022 r.

- Spadek cen kawy wydaje się związany z umocnieniem się dolara amerykańskiego w ub.r. oraz wzrostem zbiorów kawy, m.in. w Brazylii. Jak podaje Brazylijska Rada Eksporterów Kawy (Cecafé), eksport kawy w tym kraju wygenerował 8,1 mld USD w 2022 r., co stanowi wzrost o 39 proc. r/r. Wzrost ten nastąpił mimo spadku liczby sprzedanych worków o 13,7 proc. r/r. Jak podaje Cecafé, zmniejszona wielkość sprzedaży związana była z problemami logistycznymi oraz słabymi plonami w 2021 r., z powodu których wiele kontraktów na dostawę ziaren zostało zerwanych. Wyjaśniałoby to wcześniejszy wzrost ceny w 2021 r. - komentuje Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl).

Ceny kawy w sklepach

Jak podaje Food Research Institute, statystyczny Polak średnio 760 filiżanek kawy rocznie, czyli 95 litrów. Nic dziwnego, że ceny za ziarna wzbudzają emocje. W ubiegłym roku – dzięki szalejącej inflacji – ceny kaw (mielonych, rozpuszczalnych czy w ziarnach) w sklepach wzrosły średnio o 1/5.

Niestety na jej ceny wpływają nie tylko koszty zakupu surowca, ale także głównie transport, koszty przetworzenia czy pakowania.

Jak wynika z danych Koszyka Cenowego dlahandlu.pl, średnia cena badanej kawy mielonej Tchibo Family 250 g wynosiła w grudniu 2022 roku 9,31 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 8,39 zł.

Kawa a globalne ocieplenie

Urząd statystyczny Unii Europejskiej podawał niedawno, że w niedalekiej przyszłość drastyczny wzrost cen kawy doprowadzi do tego, że codzienne spożywanie tego napoju może stać się "oznaką luksusu".

Ostanie spadki cen na giełdach nie powinny więc nikogo wpędzać w euforię. Długoterminowe perspektywy nie są jednak optymistyczne. A wszystko przez kryzys klimatyczny i coraz częściej występujące susze. Na giełdach surowcowych od dawna rządzi pogoda i dlatego notujemy co jakiś czas spore wahania cenowe.

- Już w 2050 roku połowa terenów, na których uprawia się dzisiaj kawę, będzie niezdatna do użytku. A to wpłynie na jej dostępność oraz cenę. W 2080 roku może się okazać, że plantacje kawy znikną zupełnie - wynika z raportu The Climate Institute.

