Grupa cukiernicza Ferrero, Lavazza czy Mondelez żądają przedstawienia przez Unię Europejską szczegółowych wytycznych do rozporządzenia zobowiązującego, że ich łańcuchy dostaw nie przyczyniają się do niszczenia lasów i w konsekwencji zmian klimatycznych – informuje Reuters.

Producencki kawy i słodyczy żądają przedstawienia przez Unię Europejską szczegółowych wytycznych do ustawy o wylesianiu; fot. shutterstock/Eric Isselee

Uzgodnione w grudniu unijne prawo dot. ograniczenia wylesiania ma wejść w życie pod koniec 2024 roku.

Wylesianie jest drugą najczęstszą przyczyną zmian klimatu.

Jeżeli importerzy kawy, kakao, wołowiny, soi, kauczuku i oleju palmowego nie zastosują się do regulacji prawnych w tym zakresie, zostaną ukarani grzywną w wysokości do 4% swoich obrotów.

Prezes Grupy Lavazza, Giuseppe Lavazza: "wdrożenie tego prawa w praktyce będzie bardzo trudne, ponieważ łańcuch dostaw kawy jest bardzo złożony, a identyfikowalność bardzo trudna".

Jak, powiedział Reuterowi prezes Grupy Lavazza, Giuseppe Lavazza "wdrożenie tego prawa w praktyce będzie bardzo trudne, ponieważ łańcuch dostaw kawy jest bardzo złożony, a identyfikowalność bardzo trudna. Rozmawiamy z władzami europejskimi za pośrednictwem naszego stowarzyszenia, aby spróbować znaleźć sposób".

Prezes Lavazza dodał, że identyfikowalność na poziomie paczki stanowi ogromne wyzwanie dla sektora, a informacje o geolokalizacji i kontaktach mogą nie być dostępne w przypadku małych plantacji. Dlatego jak dodał w rozmowie z Reuters Christophe Hansen, który prowadził negocjacje w sprawie ustawy w Parlamencie Europejskim, zmiany na pewno będą dla nich wyzwaniem, ponieważ producenci z sektora kawowego to często dość małe przedsiębiorstwa. Hansen zaznaczył, że do tekstu ustawy został włączony obowiązek Komisji Europejskiej w zakresie pomocy zwłaszcza małym przedsiębiorcom w realizacji wymogów.

Swoje obawy z zakresie sposobu kontrolowania i wdrażania prawa przez Unię Europejską, wyraziła również firma Mondelez, która do 2025 roku zamierza pozyskiwać całe kakao z farm w ramach programu, który będzie miał niewielki lub żaden wpływ na wylesianie. Dyrektor naczelny Dirk Van de Put w wywiadzie dla Reutera w zeszłym miesiącu podkreślił, że powinno odbyć się więcej dyskusji w tej kwestii.

Dlaczego Unia Europejska wprowadza ustawę o wylesianiu?

Firmy z przemysłu kawowego i kakaowego jakiś czas temu zobowiązały się już do uporządkowania łańcuchów dostaw za pomocą audytów przeprowadzanych przez strony trzecie, takie jak Fairtrade.

Lata dobrowolnych zobowiązań firm spożywczych do pozbycia się ich łańcuchów dostaw ze szkód środowiskowych w dużej mierze nie wywarły wpływu na ziemię, stąd, jak podkreśla Unia Europejska, decyzja o wprowadzeniu ustawy o wylesianiu.

Problem dostosowania się do zmian w prawie został zgłoszony już w ubiegłym miesiącu, kiedy to kilku głównych inwestorów poinformowało Reuters, że obawy związane z ich ekspozycją na ten problem mogą skłonić ich do rezygnacji z producentów dóbr konsumpcyjnych z "ryzykownymi" łańcuchami dostaw.

Julia Christian, prawniczka pracująca przy kampaniach leśnych dla Fern podkreśliła, że pomimo złożoności, całkowicie możliwe jest śledzenie łańcuchów dostaw kawy.

