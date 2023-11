Coca-Cola, Danone i Nestle zostały oskarżone o składanie wprowadzających w błąd twierdzeń, że ich plastikowe butelki na wodę są w 100% poddawane recyklingowi.

Coca-Cola, Danone i Nestle zostały oskarżone o ekościemę; fot. unsplash.com / tanvi sharma

Greenwashing: skarga do Komisji Europejskiej

Organizacja konsumencka i dwie grupy ekologiczne złożyły do ​​Komisji Europejskiej skargę prawną w związku z rzekomą "ekościemą" (ang. greenwashing).



Ich zdaniem deklaracje na etykietach dotyczące recyklingu mogą wprowadzać konsumentów w błąd, bo choć na opakowaniu napoju napisano, że butelka w 100 proc. nadaje się do recyklingu, to problem środowiskowy przecież nie znika.

Po pierwsze, twierdzą, że butelki nigdy nie są wykonane w całości z materiałów pochodzących z recyklingu. Po drugie, aby wodę zapakować w plastik, trzeba zużyć energię i wodę.

"Dowody są jasne - plastikowe butelki na wodę po prostu nie są poddawane ponownemu recyklingowi i stają się nowymi butelkami w Europie" - powiedziała Rosa Pritchard, prawniczka ds. tworzyw sztucznych w ClientEarth. "Z technicznego punktu widzenia poziom recyklingu butelek wynoszący 100% nie jest możliwy, a to, że butelki są wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu, nie oznacza, że ​​nie szkodzą ludziom i planecie. Ważne jest, aby firmy nie przedstawiały recyklingu jako złotego środka na kryzys plastikowy - zamiast tego muszą skoncentrować wysiłki na ograniczaniu plastiku u źródła".

Coca-Cola, Nestle i Danone odpowiadają na oskarżenia o "ekościemę"

W odpowiedzi Coca-Cola oświadczyła, że ​​"pracuje nad zmniejszeniem ilości używanych opakowań plastikowych i inwestuje, aby zbierać i poddawać recyklingowi równowartość zużytych opakowań".

"Na naszych opakowaniach przekazujemy wyłącznie komunikaty, które można uzasadnić i wyraźnie ukazać wszelkie odpowiednie kwalifikacje, aby umożliwić konsumentom dokonywanie świadomych wyborów" - stwierdzono.



Rzecznik Nestlé powiedział: "Ciężko pracujemy, aby zmniejszyć ilość używanych opakowań plastikowych, aby prowadzić inwestycje i wspierać obieg zamknięty w opakowaniach wraz z partnerami, a także jasno komunikować się z konsumentami, którzy chcą dokonywać świadomych wyborów. Nestle zmniejszyła ilość pierwotnego plastiku o 10,5% od 2018 roku i jesteśmy na dobrej drodze, aby do końca 2025 roku zmniejszyć ilość pierwotnego plastiku o jedną trzecią".

W oświadczeniu Danone stwierdził: "Głęboko wierzymy w obieg zamknięty opakowań i wspólnie z naszymi partnerami będziemy nadal inwestować i prowadzić kampanię na rzecz lepszej infrastruktury zbiórki i recyklingu".

UOKiK a greenwashing - będą kary?

Jeżeli Komisja Europejska zgodzi się ze skargą, może zorganizować skoordynowaną reakcję krajowych organów ds. ochrony konsumentów, które następnie będą mogły podjąć działania.



Może to obejmować zwrócenie się do przedsiębiorstw o ​​naprawienie sytuacji lub nałożenie kar w ich własnych granicach. Komisja nie ma uprawnień do samodzielnego nakładania kar.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl