GIS: woda w kranach jest bezpieczna, nie jest skażona koronawirusem

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, dostarczana w ramach systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jest bezpieczna zarówno do spożycia, jak i do celów gospodarczych. Nie zawiera wirusa SARS-CoV-2 – podkreślił w czwartek GIS.