Gourmet Foods poszerzyło portfolio o kawy Saquella Single Origin

Włoska marka Saquella, która słynie z przywiązania do tradycji i rzemieślniczych metod produkcji stworzyła nową odsłonę kaw Speciality, łącząc śródziemnomorskie zamiłowanie do intensywnego smaku kawy z bezkompromisowym przywiązaniem do jakości. Zaowocowało to powstaniem średnio palonych kaw Single Origin Costa Rica i Single Origin Guatemala, które szczególnie polecane są dla lokali z branży gastronomicznej.

Saquella Guatelmana SHB to stuprocentowa arabica typu „washed”, pochodząca z regionu Santa Rosa w Guatemalii. Ziarna SHB rosną na plantacjach położonych ponad 1300 m n.p.m, co powoduje, że są najszlachetniejszą odmianą owoców kawowca na świecie. Dzięki uprawie na wysokości, rośliny są mniej narażone na występowanie chorób i pasożytów, a w związku z tym nie ma potrzeby stosowania dodatkowych oprysków. Górski klimat wpływa także na wolniejszy proces dojrzewania owoców, dlatego mają one więcej czasu, aby w pełni rozwinąć swój smak. Średnio palone ziarna o mocy 4/5 charakteryzują się łagodnym, słodkim smakiem i aksamitną konsystencją kawy. Pozyskany z nich napój posiada niewielką ilość kofeiny, w którym dominują nuty gorzkiej czekolady, karmelu i jagód.

Saquella Costa Rica Single Origin pochodzi z kolei z kostarykańskiego regionu Turrialba i właśnie jemu zawdzięcza swoje niepowtarzalne cechy – pobudzającą kwasowość, która przenika się z nutami miodu, nugatu, czerwonego jabłka i karmelu. Stuprocentowa, średnio palona arabica o czystej i kremowej strukturze charakteryzuje się zrównoważoną mocą, umiarkowaną zawartością kofeiny i intensywnym, słodkim, owocowym smakiem.