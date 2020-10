Green Cola – zielona rewolucja na rynku coli (wywiad)

Green Cola to nowy produkt na polskim rynku spożywczym wprowadzony przez Bevgroup sp. z o.o. — Jest to produkt innowacyjny. Cola o naturalnym profilu, a ponadto smaku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie da się jej porównać z żadną istniejącą recepturą w tej kategorii. Nie zawiera cukru, aspartamu, kwasu fosforowego oraz konserwantów. Jest słodzona stewią, zawiera naturalną kofeinę z ziaren zielonej kawy – mówi o nowym produkcie w portfolio spółki Maciej Kaszyński, dyrektor zarządzający Bevgroup Sp. z o.o.