Grupa Excellence: Health Medica ma umowę z OTCF na 2,4 mln zł

Health Medica, spółka z Grupy Excellence, polskiego producenta soków, syropów, napojów oraz suplementów diety i wyrobów z konopi, podpisała umowę na dostawę produktów na rzecz OTCF SA o łącznej wartości 2,35 mln zł.

Health Medica podpisała umowę na dostawę prozdrowotnych wyrobów witaminowych, niedostępnych jak dotąd na polskim rynku, na rzecz OTCF SA o łącznej wartości 2,35 mln zł. fot. materiały prasowe

Współpraca ma charakter długoterminowy. W ramach umowy Health Medica dostarczy nowatorskie, prozdrowotne wyroby witaminowe o unikatowych recepturach, niedostępne jak dotąd na polskim rynku.

Prozdrowotne wyroby witaminowe

- Health Medica ma w ofercie wyroby własne, ale specjalizuje się także w produkcji na zlecenie – począwszy od przygotowania receptury, aż do stworzenia finalnego produktu - mówi Olga Szewczuk, prezes zarządu Health Medica.

- Nasze suplementy są bardzo dokładnie przebadane, a przewagą konkurencyjną są produkty we wszystkich formach: żeli, kropel, shotów, a także w najlepiej przyswajalnych opcjach syropów, płynów i saszetek. Promujemy zdrowy styl życia – oferujemy suplementy diety uzupełniajcie codzienną dietę, w oparciu o naturalne składniki wspomagające pracę organizmu, bez żadnych substytutów. Mamy doskonale opracowane systemy pasteryzacji i sterylizacji w tunelu i w autoklawie - dodaje.

- Umowa z OTCF to kolejny obszar, w którym pokazujemy nasze możliwości tworząc nowatorskie wyroby witaminowe. Cały czas prowadzimy też sprzedaż detaliczną za pośrednictwem naszego sklepu internetowego– mówi też prezes Health Medica.

Grupa Excellence ma 51 proc. udziałów w spółce Health Medica i konsoliduje jej przychody oraz zyski od pierwszego kwartału 2021 roku.

Health Medica specjalizuje się w produkcji i sprzedaży suplementów diety oraz kosmetyków. To inwestycja zgodna z kierunkiem rozwoju Grupy Excellence i odpowiadająca na rosnący popyt rynkowy w tym segmencie. Health Medica pracuje nad nowoczesną platformą internetowej sprzedaży suplementów diety, która powinna zostać uruchomiona do końca 2021 roku. Serwis internetowy będzie służył obsłudze klienta, który będzie mógł dokonać zakupu suplementów diety oraz preparatów medycznych i leków na podstawie wyników uzyskanych po konsultacji z lekarzem. Będą to zatem specjalizowane kuracje – każdy zestaw produktów będzie skierowany indywidualnie dla wybranych grup docelowych i nie będzie standardowym produktem, jaki jest obecnie oferowany na rynku. Dla Excellence oznacza to wejście w nowy, perspektywiczny obszar działalności, oparty na dedykowanym modelu e-commerce.