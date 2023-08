Trwają badania naukowe nad technologią produkcji napojów antyoksydacyjnych, które poprawiają kondycję psychofizyczną oraz mają szerokie właściwości regeneracyjne dla naszego organizmu. Konsorcjum Tymbark-MWS oraz AGH w Krakowie otrzymało na ten cel grant o wartości ok. 5,5 mln zł w ramach konkursu NUTRITECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – czytamy na stronie Akademii Górniczo-Hutniczej.

Grupa Maspex podjęła współpracę z naukowcami z AGH; fot. shutterstock/DedMityay

Badania prowadzą, dzięki współpracy ze spółką Tymbark-MWS (należącą do grupy Maspex), naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej, pod doświadczonym okiem dr hab. inż. Agnieszki Włodyki-Bergier, prof. AGH z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

Na czym będzie polegała nowa technologia produkcji napojów antyoksydacyjnych?

Przedstawiona przez prof. Włodykę-Bergier technologia pozwoli na produkcję napojów na bazie wody o doskonałej jakości pod względem składu chemicznego, jak i czystości mikrobiologicznej – czytamy na stronie AGH.

– Naszym celem jest wprowadzenie na rynek napojów antyoksydacyjnych, w których głównym składnikiem aktywnym jest wodór – powiedziała prof. Agnieszka Włodyka-Bergier. Technologia przez nas zaproponowana opiera się na wykorzystaniu do produkcji napojów antyoksydacyjnych nowej innowacyjnej metody, polegającej na wytwarzaniu wodoru w procesie filtracji na specjalnym złożu. Metoda ta pozwala także na produkcję napojów smakowych i gazowanych, co jest zupełną nowością na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

Dlaczego wodór jest cennym składnikiem napojów?

Wodór jest bardzo silnym antyoksydantem. Ma wiele prozdrowotnych właściwości, od regeneracji płuc, poprzez odnowę organów wewnętrznych zniszczonych chemioterapią czy szybszą regenerację uszkodzonych tkanek czy przeciwdziałanie miażdżycy.

– Dążymy do tego, aby rezultatem projektu było wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu, który co najistotniejsze, będzie poprawiał naszą kondycję psychofizyczną – dodała prof. Agnieszka Włodyka-Bergier.

