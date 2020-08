Grupa Mokate finalizuje trzy przetargi reklamowe

Michał Marecki, dyrektor marketingu Grupy Mokate przekazał w rozmowie z Wirtualnemedia.pl, że obecnie finalizowane są trzy przetargi reklamowe. Dotyczą one scenariuszy spotów telewizyjnych dla poszczególnych marek należących do Mokate. Ich szczegółów nie ujawnia. Wiadomo, że do każdego z nich zaproszono po 4 agencje reklamowe a wybór zwycięzców ma nastąpić jeszcze w sierpniu.

- Jeżeli chodzi o aktywność to stawiamy na multi-channel brand storytelling. Chcemy efektywnie dotrzeć do grupy docelowej i optymalizować środki wydawane na komunikację oraz z powodzeniem konkurować z markami o ugruntowanej świadomości i wyrazistym wizerunku - podkreśla w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Michał Marecki.

