Grupa Oshee to nie tylko brand Oshee, ale również Sonko i Kinga Pienińska. Jakie są plany rozwoju każdej z tych marek? Mówi nam Paweł Jacaszek, prezes zarządu Oshee.

Paweł Jacaszek, prezes zarządu Oshee zapowiada globalny rozwój wszystkich marek z portfolio całej grupy/ fot. PTWP

Grupa Oshee planuje globalny rozwój wszystkich brandów ze swojego portfolio.

"Akwizycje to jest jeden z kierunków rozwoju spółki".

Zapraszamy na rozmowę z Pawłem Jacaszkiem, prezesem zarządu Oshee.

Oshee - wszystkie wyzwania branży

Branża produkcyjna i usługowa od trzech lat muszą mierzyć się z nadzwyczajnymi wydarzeniami.

- Koronawirus bardzo mocno namieszał na całym rynku spożywczym, a prawdziwe jego konsekwencje poznaliśmy po roku - kiedy rynek się odblokował a firmy pozostały w letargu. Potem przyszła wojna w Ukrainie i wysoka inflacja. Te wszystkie czynniki spowodowały, że minione trzy lata były ekstremalnie trudne. Dzisiaj już branża i producenci powoli wychodzą na prostą, choć czujemy, że konsumenci zacisnęli pasa, zmienili swój koszyk zakupowy, jedzą inaczej, taniej - mówi nam Paweł Jacaszek, prezes zarządu Oshee.

Konsument Oshee potrzebuje ciągłego bodźcowania. - Dlatego realizujemy bardzo dynamiczną politykę rozwoju portfolio oraz jakościowe współprace. Konsumenci stają się z każdym rokiem coraz bardziej wymagający w stosunku do produktów jak i kwestii związanych z CSR-em, ekologią - dodaje.

Grupa Oshee stawia na globalny rozwój

Grupa Oshee to nie tylko brand Oshee, ale również Sonko i Kinga Pienińska. Jakie są plany rozwoju każdej z tych marek?

- Każdy z tych brandów traktujemy indywidualnie, bo każdy z nich jest inny. Oczywiście wszystkie chcemy rozwijać zarówno na rynku polskim jak i globalnie. Jeśli popatrzymy na Kingę Pienińską to tutaj mamy jeszcze sporo do zrobienia w Polsce z tym brandem i mamy przestrzeń do zwiększania udziałów rynkowych. Z kolei z Oshee, przy udziałach rynkowych powyżej 70 proc., pozostaje nam rozwój kategorii i co najmniej utrzymanie tych udziałów i rozwijanie spółki w Polsce i na rynkach zagranicznych. Powoli przestrzeń w Polsce dla Oshee nam się kurczy - mówi prezes Oshee.

Dzisiaj sprzedaż eksportowa marki Oshee stanowi 15 proc., w krótkim czasie grupa chce tę sprzedaż podwoić a docelowo, w ciągu pięciu lat, sprzedaż eksportowa ma stanowić 50 proc. ogólnej sprzedaży tej marki.

- W Sonko mamy dużo nowości produktowych, wkrótce wprowadzimy na rynek produkty z nowej nieoczywistej kategorii. Liczymy, że siła brandu i w tym przypadku zadziała - wylicza Paweł Jacaszek.

Oshee w ciągu krótkiego okresu zrealizowało dwie akwizycje: najpierw w 2017 kupiliśmy Sonko, dwa lata później Kingę Pienińską. Wciąż myślimy o kolejnych zakupach. Akwizycje to jest jeden z kierunków rozwoju spółki. Na polskim rynku są łakome dla nas kąski ale nie chcemy się zamykać wyłącznie na nasze podwórko. Nie wykluczamy, że jeśli dojdzie do akwizycji to możliwe, że na rynkach zagranicznych - ujawnia Paweł Jacaszek.

Oshee gra z Igą Świątek

Marka Oshee – producent i dystrybutor m.in. napojów izotonicznych i funkcjonalnych zaprezentowała najnowsze napoje Oshee Vitamin Water z wodą kokosową. Produkty powstały przy współpracy merytorycznej z IGA TEAM i jest to kolejny etap współpracy marki Oshee z Igą Świątek i jej sztabem - Tomaszem Wiktorowskim, Darią Abramowicz oraz Maciejem Ryszczukiem.

- Zawsze podobały mi się działania tej marki, mamy podobne cele. Dlatego cieszę się, że doszło do naszej współpracy. Zwłaszcza, że napoje funkcjonalne są bardzo ważne dla sportowców - mówiła Iga Świątek podczas konferencji prasowej.

- Oshee ma bogatą historię współpracy z najlepszymi sportowcami i zawsze było jest blisko sportu. A Iga ma cechy, które powinna mieć idealna ambasadorka Oshee, ma fantastyczną osobowość, jest dojrzała i świadoma a do tego skromna. Ten miks osiągnięć sportowych i osobowości nas urzekł - dodał Paweł Jacaszek, prezes Oshee.

