Konflikt w Sudanie rodzi pytanie, czy dostawy gumy arabskiej – stosowanej w kosmetykach, napojach i wyrobach cukierniczych – są zagrożone zakłóceniami. Przedstawiamy obecny stan wiedzy na ten temat.

W branży spożywczej guma arabska jest emulgatorem. Jest często stosowany w napojach gazowanych, takich jak Coca-Cola, aby zapobiec rozdzielaniu się składników. W wyrobach cukierniczych i słodyczach guma arabska jest roślinnym środkiem teksturującym, powlekającym i głównym składnikiem gumy do żucia.

Zdaniem eksporterów, obecnie sytuacja zaopatrzeniowa użytkowników końcowych gumy arabskiej nie jest zagrożona, ale nie wykluczają przerw w dostawach.

Sudan odgrywa wiodącą rolę zarówno pod względem produkowanych ilości, jak i jakości gumy arabskiej. Ciężko będzie znaleźć ewentualnego tak dużego następcę.

Dane użyte w artykule pochodzą z zasobów Stowarzyszenia na rzecz Międzynarodowej Promocji Gum (AIPG), ONZ oraz portali specjalistycznych: FoodIngredientsFirst i PersonalCareInsights.

Pas gumy arabskiej

Sudan, największy na świecie dostawca gumy arabskiej, stoi w obliczu kryzysu humanitarnego, ponieważ działania wojenne między rywalizującymi frakcjami rządu wojskowego Sudanu zagrażają bezpieczeństwu cywilów. Konflikt rodzi pytanie, czy dostawy gumy arabskiej – stosowanej w kosmetykach, napojach i wyrobach cukierniczych – są zagrożone zakłóceniami.

Drzewa akacji, źródło gumy arabskiej, znajdują się w poprzek "pasa gumy" rozciągającego się na około 520 000 kilometrów kwadratowych – przez afrykańską sawannę od zachodu do wschodu kontynentu. Sudan położony jest w północno-wschodniej Afryce, a guma stanowi około 15% jej eksportu.

Zastosowania gumy arabskiej w przemyśle spożywczym i kosmetycznym

Guma arabska pochodzi głównie z drzewa Senegalia senegal i ma szeroki zakres zastosowań w przemyśle spożywczym, napojów, karmy dla zwierząt domowych, kosmetycznym i farmaceutycznym.

Specjalista ds. zrównoważonej gumy arabskiej, firma Alland & Robert podkreśla na łamach serwisu foodingredientsfirst.com, że ​​guma arabska może być stosowana jako bezpieczny i naturalny stabilizator i zagęszczacz w kosmetykach. Składnik jest stosowany w kosmetykach takich jak tusze do rzęs, balsamy do skóry, produkty do włosów, kredki do oczu i pomadki. Zapewnia również stabilizację i teksturę tym produktom ze względu na swoje właściwości zagęszczające i poprawiające teksturę.

Guma arabska ma również właściwości emulgujące, które można stosować w kremach lub serum wymagających określonej konsystencji.

W branży spożywczej guma arabska jest również emulgatorem. Jest często stosowany w napojach gazowanych, takich jak Coca-Cola, aby zapobiec rozdzielaniu się składników.

Stosowana jest głównie w celu poprawy tekstury i smaku, dodania błonnika i zmniejszenia zawartości cukru. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków niedawno sklasyfikowała ją jako błonnik pokarmowy.

W wyrobach cukierniczych i słodyczach guma arabska jest roślinnym środkiem teksturującym, powlekającym i głównym składnikiem gumy do żucia. Inne zastosowania obejmują cukierki lub pastylki.

Guma arabska - wąskie gardła w dostawach

W oświadczeniu Stowarzyszenia na rzecz Międzynarodowej Promocji Gum (AIPG - Association for International Promotion of Gums) organizacja zapewnia, że ​​nie należy spodziewać się natychmiastowych wąskich gardeł w dostawach z powodu bieżących wydarzeń w Sudanie.

"Członkowie AIPG są świadomi niezwykle problematycznej sytuacji w Sudanie i mają szczerą nadzieję, że wkrótce zostanie znalezione pokojowe rozwiązanie. Członkowie AIPG śledzą rozwój sytuacji i pozostają w kontakcie z lokalnymi dostawcami" – czytamy w oświadczeniu. "Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w biznesie w Sudanie i ogólnie jako producenci, importerzy i wytwórcy produktów naturalnych z całego świata, członkowie AIPG nie uważają, że sytuacja zaopatrzeniowa użytkowników końcowych gumy arabskiej jest zagrożona" - dodano.

Swoje stanowisko uzasadniają tym, że firmy członkowskie – przetwórcy gumy i producenci półproduktów dla przemysły spożywczego – utrzymują wystarczające zapasy gumy arabskiej importowanej z Sudanu i innych krajów.

Kraje produkujące gumę arabską - będą przetasowania?

Stowarzyszenie wierzy, że importerzy będą w stanie wytrzymać ewentualne przerwy w dostawach.

"Ponadto należy również wziąć pod uwagę, że Sudan nie jest jedynym krajem dostawcy gumy arabskiej, ponieważ również takie kraje jak Czad i Nigeria znacząco przyczyniają się do ciągłości dostaw na rynek" - dodaje AIPG.

Nie wiadomo jednak, jak długo branża będzie w stanie wytrzymać zakłócenia.

W raporcie z 2017 r. "Gum Arabic in Sudan: An Analysis of the Value Chain" Yassir Hassan stwierdza, że ​​ponad 10% populacji Sudanu jest w pewnym stopniu uzależnione od gumy arabskiej, co wskazuje na znaczenie tego towaru dla środków utrzymania mieszkańców Sudanu. Sudan przoduje pod względem ilości i jakości gumy arabskiej.

"Szacunki różnią się jednak pod względem udziału gumy arabskiej w całkowitym dochodzie gospodarstw domowych na obszarach wiejskich. Według niektórych szacunków ten wkład wynosi 50%, podczas gdy bardziej ostrożne szacunki wskazują, że 25% dochodów wiejskich gospodarstw domowych pochodzi z gumy arabskiej" - czytamy w tej publikacji.

Ponadto specjalne wydanie UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) z 2018 r. poświęcone gumie arabskiej ujawniło, że istnieją istotne rozbieżności między krajami produkującymi.

"Sudan odgrywa wiodącą rolę zarówno pod względem produkowanych ilości, jak i jakości. Podczas gdy Czad poczynił znaczne postępy w ostatnich dziesięcioleciach, Nigerii przeszkadzała niespójność jakościowa, słaba organizacja rynku i zakłócenia w produkcji spowodowane powstaniem sekty Boko Haram" – stwierdza organizacja. "W Kamerunie, Mali i Senegalu eksport zaczął się odradzać po dziesięcioleciach spadków i stagnacji. W większości innych krajów afrykańskiego pasa gumy produkcja pozostaje niska i nieregularna. Mimo, że kraje te charakteryzują się sprzyjającymi warunkami naturalnymi, krajowe zasoby pozostają niewykorzystane. Na przykład w niektórych częściach Etiopii, Kenii i Sudanu Południowego lokalne społeczności nie są świadome komercyjnej wartości gumy arabskiej" - napisano.

