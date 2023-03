Powerade podpisał wieloletnią umowę reklamową z gwiazdą NBA Ja Morantem, który został nową twarzą marki. Ten popularny napój izotoniczny przechodzi właśnie szereg zmian pod nowym kierownictwem.

Powerade ruza z ofensywą marketingową; fot. shutterstock.com

Ja Morant twarzą Powerade

Jak podaje Bloomberg, w ramach umowy Morant pojawi się w reklamach telewizyjnych, billboardach, na standach sklepowych i wydarzeniach związanych z promowaniem marki Powerade. Kierownictwo mówi, że będzie to największa marketingowa akcja w 36-letniej historii marki. Warunki finansowe nie zostały ujawnione.

- Kiedy nadarzyła się okazja, zgodziłem się. To było coś, czego naprawdę nie mogłem przegapić - powiedział Morant w wywiadzie.

Powerade i Bodyarmor przeciwko Gatorade

Na początku roku marka Powerade, której właścicielem jest Coca-Cola Company, została objęta nadzorem działu Bodyarmor (producent napojów izotonicznych i dla sportowców), powierzając nowemu kierownictwu zadanie ożywienia marki, która została daleko w tyle za liderem branży Gatorade firmy PepsiCo Inc.

Coca-Cola przejęła kontrolę nad Bodyarmor za 5,6 miliarda dolarów w 2021 roku, aby walczyć o większy udział w rynku w sektorze napojów dla sportowców.

Z Morantem jako nową twarzą, Powerade wyda w nadchodzącym roku ponad 10 milionów dolarów na reklamy telewizyjne, reklamy cyfrowe i spoty radiowe w Stanach Zjednoczonych. Marka pojawi się także na licznych wydarzeniach sportowych.

Lifting Powerade obejmuje również nową formułę i nowe opakowania, które są obecnie wprowadzane do sklepów. Reformulacja obejmuje dodanie witamin C i B12, a nowy wygląd to bardziej kolorowe etykiety.

Dyrektor generalny Bodyarmor, Fed Muyshondt, powiedział w wywiadzie dla Bloomberg, że Bodyarmor i Powerade rozpoczynają nowe pięcioletnie plany, starając się połączyć siły i zmierzyć się z Gatorade. Powiedział, że kolejna faza transformacji Powerade rozpocznie się w przyszłym roku, wraz z całkowicie nowymi produktami, które będą miały większą funkcjonalność.







Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl