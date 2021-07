Herbapol: chcemy być znaczącym graczem na rynku kosmetycznym

Chcieliśmy zaproponować konsumentom rozwiązanie, które będzie innowacyjne, a jednocześnie wiarygodne – powiedział serwisowi portalspozywczy.pl Evangelos Evangelou, prezes „Herbapolu-Lublin”.

Autor: Jakub Szymanek

Data: 05-07-2021, 11:58

Chcieliśmy zaproponować konsumentom rozwiązanie, które będzie innowacyjne, a jednocześnie wiarygodne – powiedział serwisowi portalspozywczy.pl Evangelos Evangelou, prezes „Herbapolu-Lublin”. / fot. materiały prasowe

Portalspozywczy.pl: Jesienią 2020 Herbapol-Lublin wprowadził na rynek nową markę kosmetyczną Herbapol Polana. Skąd pomysł, aby marka spożywcza inwestowała w kosmetyki?

Evangelos Evangelou, prezes „Herbapolu-Lublin”: Zaczęło się od pomysłu, którego potencjał sprawdziliśmy poprzez szereg analiz i badań rynku. Pomocna była też obserwacja trendów i zrozumienie potrzeb konsumentów. Marka Herbapol kojarzy im się z naturalnością, ziołami, roślinami i pozytywnymi emocjami. Postanowiliśmy wykorzystać więc te aspekty oraz wiedzę o dobroczynnym wpływie ziół i roślin na nasz organizm, jaką gromadzimy od 1949 roku. Chcieliśmy zaproponować konsumentom rozwiązanie, które będzie innowacyjne, a jednocześnie wiarygodne. Produkty marki Herbapol Polana spełniły oczekiwania konsumentów, którzy doceniają je za naturalny skład i skuteczność. Na koncie mamy też już pierwsze rynkowe wyróżnienia. Nie zwalniamy jednak tempa – za kilka lat chcemy być znaczącym graczem na polskim rynku kosmetycznym, tak jak dzisiaj jesteśmy liderem rynku w praktycznie każdej kategorii spożywczej, jaką mamy w portfolio.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Herbapol-Lublin w komunikacji swoich produktów, zarówno tych z branży spożywczej jak i kosmetycznej, podkreśla naturalne pochodzenie produktów i ogromną rolę dostawców surowców. Jak wygląda u Państwa proces pozyskiwania ziół i owoców?

Obserwuję pewien trend na rynku – to, co dla nas naturalne i co robimy od lat, od pewnego czasu jest coraz bardziej modne. W naszym przypadku zioła i owoce pozyskujemy od dostawców, z którymi często współpracujemy od kilku pokoleń. Jest tak zwłaszcza w przypadku plantatorów ziół, którzy dobrze znają nasze wymagania i od kilku dekad dostarczają nam np. miętę. Wieloletnia współpraca wiąże się również z dużą odpowiedzialnością, dlatego co roku weryfikujemy założenia tej współpracy, przedstawiamy nasze wymagania, a plantatorzy są zobowiązani do ich przestrzegania. Nadzorujemy wzrost ziół, a po zbiorach badamy je w naszych laboratoriach. Może nie brzmi to zbyt romantycznie, ale jest to kompleksowy proces, który gwarantuje jakość naszych produktów. Dbamy więc o dobre relacje z dostawcami surowców, a jednocześnie gwarancję jakości produktu, który dostarczamy konsumentom.

Podobnie wygląda to w przypadku owoców, które pozyskujemy często tylko z określonych rejonów kraju, np. jabłka z mazowieckich sadów czy wiśnia Nadwiślanka, która rośnie tylko w jednym regionie kraju. Nie mamy tu dowolności – wszystko musi być jak najlepszej jakości.

W minionym roku w portfolio Państwa produktów pojawiły się syropy do mleka. Jak ocenia Pan tę inwestycję? Czy możemy się w najbliższej przyszłości spodziewać kolejnych innowacyjnych produktów?

W przypadku każdej nowej kategorii ważna jest edukacja. Tak też jest w przypadku syropów do mleka. Wierzymy w ten produkt, dlatego cały czas pracujemy też nad rozwojem dystrybucji i na tym w najbliższym czasie będziemy się skupiać.

Po lockdownach do funkcjonowania wraca sektor HoReCa, do którego Państwo także kierowali swoją ofertę. Jak będą wyglądać dalsze działania spółki na rynku gastronomicznym i hotelarskim?

Już od kilku tygodni nasz zespół ds. gastronomii działa bardzo intensywnie: kontaktujemy się z przedstawicielami lokali gastronomicznych, z którymi współpracujemy, dbamy o to, aby nasze produkty były u nich dostępne oraz prezentujemy ofertę gastronomiczną zaktualizowaną o nowości. Wiem, że ostatnie miesiące były bardzo trudne dla tej branży. Mam nadzieję, że dzięki poluzowaniu obostrzeń, sytuacja tego sektora poprawi się. Mocno trzymam za to kciuki.

Czytaj więcej w strefie premium: "Herbapol o e-commerce, kosmetycznym brandzie i nowych produktach"