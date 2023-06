Blisko trzy lata temu Herbapol-Lublin S.A. wprowadził na rynek nową markę kosmetyczną Polana. O dotychczasowych osiągnieciach, strategii i dalszych planach związanych z rozwojem marki rozmawiamy z Izabelą Łuczak, Senior Brand Manager marki Polana.

Izabela Łuczak, Senior Brand Manager marki Polana, w rozmowie z nami opowiedziała m.in. o dalszej strategii działalność Herbapolu na rynku kosmetycznym. / fot. PTWP

Strategia i plany rozwoju marki Polana

Marka Polana jest obecna na rynku od blisko 3 lat. Jaki to był czas dla marki?

Na pewno to był czas pełen wyzwań, bo z jednej strony była pandemia, w kolejnym roku wojna, a teraz jeszcze do wojny dochodzi nam inflacja. Są to olbrzymie wyzwanie dla marki i ogólnie dla społeczeństwa. Natomiast mamy swoją odpowiedź w obliczu tych wydarzeń. Aktualnie bardzo dynamicznie rozwijamy naszą linię fitokosmetyków, czyli do ciała i włosów, bazującą na wysoko skoncentrowanych składnikach pochodzenia naturalnego i odwołująca się do dziedzictwa Herbapolu, czyli do ziół i ekstraktów roślinnych.

Jakie są dalsze plany związane ze rozwojem marki Polana?

Aktualnie mamy 13 produktów, w tym m.in. 3 żele pod prysznic, balsam do ciała, 3 produkty do pielęgnacji włosów. A w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach, to będą te kategorie które będziemy sukcesywnie rozwijać. Widzimy, że konsumenci pokochali te produkty i szukają jeszcze dodatkowych, czy to zapachów, jeśli chodzi o żele pod prysznic, czy to nowych funkcjonalności, jeśli chodzi o włosy, więc to na pewno będzie nasz obszar do rozwoju w najbliższym czasie. Natomiast w ramach oferty i portfolio fitokosmetyków mamy jeszcze kompleksową pielęgnację dłoni. To są 2 mydła w płynie i 4 kremy do rąk.

Co jest obecnie największym wyzwaniem dla marek i producentów działających na rynku kosmetycznym?

Powiedziałabym na pewno, że kwestia związana z zmiennością cen. Chociaż powoli to się stabilizuje, natomiast nie ukrywam, że konsumenci szczególnie teraz w trudnych czasach obierają różne strategie oszczędnościowe, to branża kosmetyczna trochę na tym cierpi. My optymalizujemy nasze portfolio i jeśli chodzi o takie bazowe produkty, tutaj państwo nie zobaczą ani wcierek, ani peelingów, które nie są tak naprawdę bazą i „corem” pielęgnacji, bo nam zależy, żeby to były produkty, które powinny znaleźć się w każdej polskiej łazience. To jest nasza strategia i to będziemy rozwijać w najbliższym czasie. A z drugiej strony takie pozycjonowanie cenowe, żeby ta naturalność, którą mamy w naszym asortymencie, była przystępna cenowo dla konsumentów.

Dziękuję za rozmowę.

