Herbapol–Lublin: Przez pandemię nasza strategia nie uległa radykalnym zmianom (wideo)

Portalspozywczy.pl: Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na działalność Herbapolu-Lublin? Jak firma funkcjonuje w tym czasie?

Paweł Głowniak, dyrektor ds. handlowych, „Herbapol–Lublin”: Skupiamy się obecnie na zapewnieniu ciągłości produkcji i dostaw. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasze produkty trafiały regularnie, bez żadnych opóźnień, do naszych klientów i konsumentów. W działaniach operacyjnych na produkcji skupiamy się głównie na naszym korowym biznesie. W tym okresie ograniczamy wszelkiego rodzaju testy czy modyfikacje produktów i koncentrujemy się na tym, żeby ciągłość produkcyjna była zachowana i to póki co, udaje nam się. Jestem za to wdzięczny wszystkim naszym pracownikom, którzy pomimo zagrożenia, jakim jest pandemia, wykazują się dużą odpowiedzialnością, determinacją i zaangażowaniem w realizacji swoich codziennych celów, czy to sprzedażowych, produkcyjnych, czy na wszystkich innych odcinkach. Pomimo tego, że sytuacja jest niecodzienna, nietypowa i zaskoczyła nas wszystkich, radzimy sobie całkiem dobrze.

Wspomniał pan o produkcji. Wiosną i latem chętnie sięgamy po napoje, syropy i herbaty przygotowane na zimno. Jak wygląda strategia działania Herbapolu–Lublin na ten czas dla wspomnianych kategorii produktów?

Staramy się dostosowywać strategię do obecnej sytuacji, aczkolwiek ona nie podlega radykalnym zmianom. Tak jak planowaliśmy wprowadzać letnią linię naszych produktów jak np. syropy, tak to zrobimy. Pory roku zmieniają się bez względu na to, czy jest pandemia, czy jej nie ma i tak samo potrzeby konsumentów za tym podążają. Dlatego będziemy wprowadzać nasze nowości w segmencie napojów. Mamy to przygotowane, byliśmy przygotowani do tego już przed pandemią i te nowości zostaną przez nas wprowadzone na rynek. Mam nadzieję, że konsumenci je docenią i nasze produkty będą się sprzedawać z niezmiennym szczęściem jak dotychczas.

A czy możemy już zdradzić, jakie dokładnie nowości pojawią się w portfolio Herbapolu–Lublin w tym sezonie?

Tak, są to nowe smaki herbat i napojów ziołowych gotowych do spożycia w porcjach na raz, które wprowadziliśmy na rynek w zeszłym roku. Są to linie herbat bez dodatków, wszelkiego rodzaju ulepszaczy smaków i sztucznych składników, czyli kompletnie naturalne herbaty typu ice tea oraz napoje ziołowe, funkcjonalne, które tym bardziej w tym okresie nam wszystkim przydadzą się. Wprowadzamy ich kolejne smaki.