„Herbapol-Lublin” S.A. inwestuje w zakłady produkcyjne i rozbudowę portfolio (WYWIAD)

Autor: Jakub Szymanek

Data: 18-10-2022, 14:56

Jesień i zima o wytężony czas dla producentów herbat. Jak w obliczu rosnącej inflacji, podwyżek cen surowców i prądu wygląda działalność firmy w sezonie herbacianym, rozmawiamy z Evangelosem Evangelou, prezesem zarządu „Herbapol-Lublin” S.A.

Evangelos Evangelou, prezes Herbapolu–Lublin S.A. w rozmowie z nami ocenił obecną pozycję producentów herbat w Polsce. / fot. materiały prasowe

Herbapol inwestuje w produkcję

Jak ocenia Pan pierwsze półrocze działalności Herbapolu? Co udało się w tym czasie osiągnąć z początkowych założeń na 2022?

Ten rok, podobnie jak poprzednie, postawił przed nami wyjątkowe wyzwania. Wybuch wojny w Ukrainie wstrząsnął nami wszystkimi. Jednocześnie wywołał dalekosiężne konsekwencje dla gospodarki – nie tylko w ujęciu regionalnym, ale i globalnym. W tej złożonej, dynamicznie zmieniającej się sytuacji, konieczne stało się dostosowanie zaplanowanych wcześniej działań strategicznych do nowych, trudnych uwarunkowań. Naszym priorytetem, podobnie jak w przypadku innych podmiotów z sektora FMCG, stało się utrzymanie stabilności firmy. Wiemy jednak, jak ważne jest planowanie i działanie perspektywiczne, dlatego nie zahamowaliśmy inwestycji, bo to one są niezbędną bazą dalszego rozwoju.