„Herbapol-Lublin” S.A. otwiera oficjalny sklep na Allegro

Herbapol-Lublin S.A. rozpoczyna sprzedaż w swoim oficjalnym sklepie na Allegro.

Od kwietnia klienci mogą kupować tam produkty z pełnego portfolio firmy.

Sklep Herbapolu na Allegro umożliwia nam poszerzenie dystrybucji o kolejny kanał – powiedział Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A. / fot. materiały prasowe

W sklepie Herbapolu w strefie marek na Allegro dostępne są wszystkie produkty obecne w ofercie firmy, zarówno spożywcze, m.in. syropy owocowe, herbaty, napoje, dżemy, jak i wprowadzona na polski rynek w 4. kwartale 2020 roku marka kosmetyków naturalnych i suplementów diety Herbapol Polana.

Herbapol-Lublin S.A. konsekwentnie poszerza dystrybucję swoich produktów w kanale e-commerce; w 2020 roku firma uruchomiła dwie własne platformy sprzedażowe online: e-herbapol.com.pl oraz

e-polana.com.

– Cieszę się, że nawiązaliśmy współpracę z największą polską platformą zakupową. Sklep Herbapolu na Allegro umożliwia nam poszerzenie dystrybucji o kolejny kanał – obok sprzedaży stacjonarnej oraz naszych własnych sklepów internetowych. Dzięki temu jesteśmy obecni tam, gdzie klienci mogą szybko i bezpiecznie kupić swoje ulubione produkty. Jesteśmy liderem rynku spożywczego, mamy bogatą historię i ugruntowaną pozycję, ale ciągle rozwijamy firmę i naszą ofertę. Aktywność w e-commerce, w tym dołączenie do Allegro, to krok w tym kierunku. Widzimy, że klienci to doceniają i coraz chętniej korzystają z zakupów przez Internet jeśli chodzi o kategorie spożywcze – powiedział Evangelos Evangelou, prezes zarządu Herbapol-Lublin S.A.

Kupujący będą mogli skorzystać z darmowej dostawy w ramach pakietu Allegro Smart! Dostawy będą realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz do paczkomatów InPost. Sprzedaż będzie realizowana za pośrednictwem zewnętrznego dystrybutora.