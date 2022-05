„Herbapol-Lublin” S.A. otworzył sezon zbiorów. Firma planuje zebrać ponad 70 rodzajów roślin

„Herbapol-Lublin” S.A jest na finiszu prac nad całorocznym harmonogramem skupu surowców roślinnych, w tym ziół, kwiatów i owoców pochodzących ze stanowisk naturalnych oraz plantacji. Przez najbliższe osiem miesięcy firma planuje zebrać ponad 70 rodzajów roślin, które docelowo wykorzystane zostaną w produktach marek Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha.

„Herbapol-Lublin” S.A. otworzył sezon zbiorów. / fot. materiały prasowe

– Obecnie jesteśmy na zaawansowanym etapie prac organizacyjnych i logistycznych w zakresie skupu surowców roślinnych od naszych partnerów w całej Polsce. Obejmują one m.in. ustalenie wewnętrznych potrzeb surowcowych, dopasowanych do planów produkcyjnych naszych fabryk oraz wymagań rynku. Opracowaliśmy szczegółowy harmonogram skupu ziół, kwiatów czy owoców w poszczególnych miesiącach roku oraz kontaktujemy się z naszymi stałymi podwykonawcami i zawieramy nowe umowy kontraktacyjne na uprawy. To niezwykle intensywny, ważny, ale także satysfakcjonujący czas. Sezon oficjalnie rozpoczęliśmy pod koniec kwietnia zbiorami mniszka lekarskiego, który jako pierwszy zakwita na polskich łąkach – mówi Zbigniew Ostasz, kierownik Zakupów Ziół w „Herbapol-Lublin”, Oddział Północ.

„Herbapol-Lublin” S.A. pozyskuje surowce

W procesie upraw i zbiorów, kupcy i instruktorzy zielarscy „Herbapolu-Lublin” współpracują z ponad tysiącem zbieraczy i plantatorów w całej Polsce. Surowce pochodzące ze stanowisk naturalnych zbierane są w najczystszych regionach kraju, m.in. na terenie Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny, Bieszczad czy Podhala. Z kolei największe plantacje wybranych gatunków ziół prowadzone są w okolicach Płońska, Fajsławic i Krasnegostawu.

Pierwszą zbieraną rośliną jest mniszek lekarski, który dominuje na polskich łąkach w drugiej połowie kwietnia. W kolejnych miesiącach przypadnie okres kwitnienia m.in. kwiatu głogu, bzu i lipy czy liści brzozy i pokrzywy. W szczycie lata „Herbapol-Lublin” planuje skup owoców i surowców uprawowych, w tym mięty, melisy, pokrzywy, aronii, maliny czy czarnego bzu. Jesienią zaś sięgnie m.in. ponownie po liście mięty czy melisy (z tzw. drugiego pokosu) oraz także rośliny korzeniowe, by zamknąć sezon około połowy listopada.

Wszystkie zebrane surowce roślinne trafią następnie do dalszej obróbki – zostaną m.in. odpowiednio wysuszone, oczyszczone i dokładnie przebadane zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi.