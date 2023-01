Herbapol-Lublin S.A. umacnia swoją pozycję w kanale HoReCa. Producent herbat nawiązał współpracę z Polskim Holdingiem Hotelowym. Pierwsze dostawy produktów Herbapolu trafią do obiektów z Grupy PHH już w lutym, a zgodnie z zawartym kontraktem współpraca będzie trwać przez najbliższe 36 miesięcy.

Herbapol-Lublin S.A. rozwija swoje działania w branży HoReCa od 2017 roku. Produkty firmy są dziś obecne w lokalach gastronomicznych i hotelach na terenie całego kraju. Dzięki wybranej ofercie w ramach postępowania zakupowego, herbaty Herbapolu będą dostarczane także do obiektów i hoteli z Grupy Polskiego Holdingu Hotelowego.

– Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że nasza oferta na etapie przetargu okazała się najbardziej atrakcyjna dla Polskiego Holdingu Hotelowego. Jest to najlepszym potwierdzeniem faktu, że Herbapol-Lublin to rzetelny i konkurencyjny partner w relacjach biznesowych. Cieszę się niezmiernie, że oto dwie polskie firmy – liderzy w swoich branżach, stają „ramię w ramię” i rozpoczynają długofalową współpracę, która ma dla nas znaczenie zarówno biznesowe, jak i wizerunkowe - mówi Evangelos Evangelou, Prezes Zarządu Herbapol-Lublin S.A. – Dzięki takim działaniom możemy nie tylko poszerzać naszą obecność w kanale HoReCa, ale także promować polskie produkty pośród konsumentów krajowych i zagranicznych.

Herbapol przygotował dla Polskiego Holdingu Hotelowego ofertę składającą się z dwóch dedykowanych linii gastronomicznych:

· Breakfast, którą tworzą herbaty w torebkach: czarna, Earl Grey, malinowa, miętowa, zielona, zielona z cytryną, pokrzywa z pigwą, owoce leśne, zimowy sekret;

· Restaurant Premium, którą tworzą herbaty liściaste: zielona, czarna, Earl Grey oraz w torebkach: czarna, Earl Grey, malinowa, miętowa, zielona, zielona jaśminowa.

Grupa Polskiego Holdingu Hotelowego liczy obecnie ponad 50 hoteli i obiektów i jest największą grupą hotelową z wyłącznie polskim kapitałem. Produkty Herbapolu pojawią się w obiektach PHH już na początku lutego. Umowa przewiduje dostawy herbat przez 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

„Herbapol-Lublin” S.A. to lider polskiego rynku spożywczego z historią sięgającą 1949 roku. Od samego początku inspiruje się naturą i czerpie z jej bogactwa, oferując konsumentom produkty wysokiej jakości. Portfolio produktowe firmy obejmuje kategorie syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, funkcjonalnych, herbat białych, zielonych, czerwonych i czarnych, produktów dżemowych, syropów do mleka i gotowych do picia napojów herbacianych oraz cukierków odświeżających. W portfolio produktowym marki znajdziemy m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha oraz kosmetyki Polana. Herbapol-Lublin to świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością. Marka niezmiennie cieszy się zaufaniem czterech pokoleń konsumentów.

