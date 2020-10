„Herbapol-Lublin” S.A., sfinansował mural w szpitalu dziecięcym

Inspirowane naturą rysunki soczystych owoców, leśnych zwierząt i magicznych elfów na stałe zagościły w Szpitalu Dziecięcym na ul. Niekłańskiej w Warszawie. Zamówiony przez „Herbapol-Lublin” S.A. mural, który pokrywa ściany ponad 30-metrowego korytarza, został namalowany z myślą o małych pacjentach i ich rodzicach, przebywających w szpitalu na badaniach i leczeniu. Całość została wykonana specjalnymi farbami AirLite, które usuwają blisko 90 proc. zanieczyszczeń powietrza, rozkładając m.in. szczególnie szkodliwe dla zdrowia tlenki azotu. Pod wpływem światła farby blokują również rozwój pleśni, mikrobów, eliminują bakterie oraz usuwają przykre zapachy. Rewitalizacji korytarza, łączącego oddziały Patologii Noworodka i Niemowlęcia, Ortopedii i Chirurgii urazowej, Pediatrii, Dermatologii oraz Neurologii, towarzyszył również gruntowny remont tej przestrzeni.

– Herbapol to marka rodzinna, dla której bliskość oraz jakość wspólnie spędzanych chwil mają ogromne znaczenie. Dlatego chętnie zaangażowaliśmy się w remont jednego z głównych korytarzy komunikacyjnych szpitala. Zależało nam na tym, aby spojrzeć na tę przestrzeń oczami dziecka i sprawić, by mali pacjenci i ich rodzice choć przez chwilę poczuli się lepiej pomimo konieczności przebywania w placówce medycznej. Powstały mural to jednak więcej niż tylko dziecięca estetyka. To również blisko 160 m2 powierzchni, która aktywnie oczyszcza powietrze z większości zanieczyszczeń, pleśni i bakterii, jak również przykrych zapachów. Cieszę się, że firma „Herbapol-Lublin” S.A. mogła wziąć udział w tym projekcie i mam nadzieję, że dzięki muralowi mali pacjenci oraz ich rodzice choć na chwilę zapomną o swych troskach – mówi Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A.

Przygotowaniem i wykonaniem projektu zajęła się Justyna Hołubowska-Chrząszcach oraz firma TOMATO.