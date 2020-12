Herbapol-Lublin” S.A. uruchamia sklep internetowy dla nowej marki kosmetycznej Polana

Grupa Chorten uruchomiła sklep online z dostawą do domu

Marka naturalnych kosmetyków Polana zadebiutowała na polskim rynku w październiku tego roku.

– Nie da się ukryć, że rok 2020 był dla nas przełomowy. Jesienią wprowadziliśmy na rynek markę kosmetyków naturalnych Polana, która w testach konsumenckich uzyskała bardzo dobre oceny. Kolejnym krokiem było dla nas budowanie dystrybucji, której kluczowym elementem, zwłaszcza w obecnej sytuacji, musiał być kanał e-commerce. Uruchomienie go jeszcze w tym roku było dla nas niezwykle ważne i cieszę się, że miejsce, w którym konsument może nie tylko poznać naszą markę i koncept dwukierunkowej pielęgnacji, ale też kupić nasze produkty, jest już gotowe. Jak wiemy z badań, konsumenci poszukują produktów naturalnych, od polskich producentów, a do tego w przystępnej cenie – to wszystko daje im Polana i jestem przekonany, że dzięki uruchomieniu sklepu online grono naszych użytkowniczek będzie się systematycznie powiększać – mówi Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A.

Aby ułatwić konsumentom wybór i usprawnić proces zakupowy, w sklepie internetowym Polana funkcjonują specjalne filtry, oferujące możliwość indywidualnego doboru produktów, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby skóry. Na stronie www.herbapol-polana.com znajdziemy także Vademecum botaniczne – prawdziwą skarbnicę wiedzy o pochodzeniu, a także wyjątkowych właściwościach roślin wchodzących w skład kosmetyków i suplementów diety marki Polana.

Dostawy produktów kupionych w e-sklepie będą realizowane przesyłką kurierską lub do paczkomatów. Bezpłatna dostawa będzie miała miejsce dla zamówień już powyżej 69,99 PLN. Przesyłki kurierskie będą też dostarczane do wybranych krajów poza Polską.