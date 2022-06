„Herbapol-Lublin” S.A. rozpoczyna kampanię wspierającą nowości, jakimi są napoje owocowo-herbaciane herbaLOVE. Hasło kampanii: Z miłości do smaku i orzeźwienia! podkreśla najważniejsze atrybuty tych produktów. Działania będą prowadzone w szerokim zakresie nie tylko w kanałach digitalowych, wykorzystane zostaną również nośniki outdoorowe.

„Herbapol-Lublin” startuje z kampanią nowych napojów herbaLOVE. / fot. materiały prasowe

herbaLOVE to nowe, niegazowane napoje marki Herbapol stanowiące połączenie herbaty, owoców i ziół. Są dostępne w pięciu wariantach: herbaLOVE Biała herbata, arbuz i mięta, herbaLOVE Zielona herbata, mango i pokrzywa, herbaLOVE Biała herbata, malina i kwiat lipy, herbaLOVE Zielona herbata, poziomka i rumianek oraz herbaLOVE Czarna herbata, kwiat wiśni i skrzyp.

Z początkiem czerwca wystartowała kampania „Z miłości do smaku i orzeźwienia” promująca te nowości.

Hasło kampanii w prosty sposób wyraża to, co najważniejsze w herbaLOVE. Napoje te powstały z naszej pasji i miłości do herbaty, owoców i ziół. Pozytywnie zaskakują niebanalnymi, fantazyjnymi smakami, dostarczając jednocześnie naturalnego orzeźwienia – mówi Agnieszka Pragacz, Senior Brand Manager w Herbapol-Lublin.