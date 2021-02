Herbapol-Lublin startuje ze sprzedażą syropu o smaku jabłkowym

Marka Herbapol-Lublin wprowadza do sprzedaży nowy wariant smakowy syropu. Syrop Herbapol Jabłko to niezwykle prosty sposób na to, aby zimne lub gorące napoje z wodą gazowaną lub niegazowaną smakowały jeszcze lepiej. Orzeźwiający smak i aromat soczystych owoców zachwyci niejedną osobę, która ceni sobie zrównoważoną słodycz. Zawarte w syropie witaminy C, B6, D oraz cynk, wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego, dzięki czemu produkt może stanowić doskonałe uzupełnienie codziennej diety.

Nowy produkt dystrybuowany jest od stycznia br. Rekomendowana cena detaliczna produktu to 4,99 zł za butelkę o pojemności 420 ml.

Warto dodać, że w portfolio marki Herbapol-Lublin znajduje się ponad 20 smaków syropów.