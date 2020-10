Herbapol-Lublin stawia na rozwój i obecność w e-commerce

Portalspozywczy.pl: Jesień i zima to pory roku, w którym częściej niż zwykle sięgamy po herbatę. Jaką strategię na najbliższe miesiące ma „Herbapol-Lublin” S.A?

Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A: W najbliższych miesiącach będziemy realizować działania będące częścią długofalowej strategii, która obejmuje perspektywę kilku lat. Oczywiście, w obliczu pandemii, jeszcze bardziej uważnie niż do tej pory obserwujemy sytuację w kraju i na świecie, i dostosowujemy do niej nasze plany. Mam nadzieję, że w kontekście pandemii najtrudniejszy czas mamy za sobą, a wypracowane rozwiązania oraz elastyczne podejście do biznesu pozwolą nam na sprawne funkcjonowanie w nadchodzącym okresie. Priorytetem dla nas jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zachowanie ciągłości produkcji, tak, by w sezonie jesienno-zimowym, kiedy spożycie herbaty w naturalny sposób rośnie, nasze produkty były szeroko dostępne. Planujemy realizować działania zgodnie z założeniami, na bieżąco reagując na aktualną sytuację pandemiczną. Wiemy już, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu, do tej pory udało nam się utrzymać sprzedaż na oczekiwanym poziomie.

W ciągu ostatnich miesięcy znacząco zwiększyła się sprzedaż w kanale e-commerce w praktycznie każdej gałęzi biznesu. Również my począwszy od czwartego kwartału będziemy coraz bardziej skupiać się na rozwoju naszego sklepu internetowego, który wystartował w połowie roku. To rozwiązanie nie tylko zgodne z trendami, ale przede wszystkim bezpieczna i wygodna propozycja dla naszych konsumentów, którzy mogą zamówić produkty z całego portfolio – z dostawą do domu. Niezmiennie będziemy też budować dystrybucję naszych produktów, w tym tegorocznych nowości.

Jakie są założenia finansowe firmy na sezon jesienno-zimowy?

Myślę, że podobnie jak wiele innych firm z branży, po krótkim momencie „zawieszenia”, kiedy wiele procesów zostało wstrzymanych w związku z pandemią, powoli wracamy do nowej normalności. „Herbapol-Lublin” S.A. to firma lojalna wobec kontrahentów oraz pracowników, i nawet w tej niezwykle trudnej dla wszystkich sytuacji będziemy w dalszym ciągu stawiać na rozwój – zarówno z punktu widzenia operacyjnego, pracowników, jak też zwiększania obecności w mediach w tym kluczowym dla naszej branży okresie.

