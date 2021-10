Herbapol-Lublin wręczył nagrody Herbapol Esencja Natury

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w warszawskiej restauracji Belvedere, poznaliśmy tegorocznych laureatów nagrody Herbapol Esencja Natury 2021. Galę prowadziła Agnieszka Woźniak-Starak, a wieczór zakończył koncert Krzysztofa Zalewskiego.

Robert Makłowicz otrzymał w tym roku nagrodę specjalną Herbapol Esencja Natury. / fot. materiały prasowe

Kapituła nagrody Herbapol Esencja Natury postanowiła przyznać nagrody w następujących kategoriach:

· W kategorii NATURA I NAUKA: dr Katarzyna Simonienko, lekarz psychiatra, propagatorka wiedzy medycznej z zakresu terapii lasem, autorka m.in. książki „Lasoterapia”, przewodniczka kąpieli leśnych.

· W kategorii NATURA I EDUKACJA: Fundacja trzy cztery! której misją jest profilaktyka syndromu deficytu natury i usuwanie jego negatywnych skutków. Kluczowym przykładem jej działalności jest pierwsze w Polsce przedszkole leśne “Puszczyk”, działające przez cały rok pod Białymstokiem.

· W kategorii NATURA I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE: dr Artur Zagajewski, pasjonat roślin ozdobnych dzielący się swoją wiedzą w krótkich filmikach zamieszczanych w mediach społecznościowych.

· W kategorii Z NATURĄ PRZEZ ŻYCIE: Karolina Ferenstein-Kraśko propagująca zdrowy styl życia w otoczeniu natury, kontynuująca rodzinną tradycję właścicielka stadniny na Mazurach, otaczająca opieką wykluczone z normalnego funkcjonowania konie.

· W kategorii NATURA W SZTUCE - Urszula Zajączkowska, autorka książki „Patyki i Badyle”, poetka, botaniczka, artystka wizualna.

· W kategorii W TOWARZYSTWIE NATURY - Mateusz Waligóra, podróżnik, który jako pierwszy w historii przeszedł samotnie mongolską część Pustyni Gobi. Niedawno pokonał pieszo 1200 km wzdłuż Wisły oraz 580 km polskiego wybrzeża w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących przyszłości naszej przyrody w obliczu postępujących zmian klimatycznych.

Kapituła w 2021 r. w uznaniu za świadome, płynące z natury i poszanowania własnego organizmu piękno, zdecydowała po raz pierwszy przyznać nagrodę w nowej kategorii.

· W kategorii PIĘKNA Z NATURY nagrodę otrzymała Orina Krajewska, aktorka, współzałożycielka i prezeska Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”, propagatorka medycyny integralnej i holistycznego stylu życia. Została wyróżniona za całościowe podejście do dbania o siebie, wsłuchiwanie się w swoje potrzeby duchowe, psychiczne i fizyczne, dostrzeganie piękna nie tylko w tym, co widzimy na zewnątrz oraz zwracanie uwagi na to, jak mądre jest dążenie do tego, żeby w jak największym stopniu wspierała nas natura.

Podczas uroczystości została też przyznana NAGRODA SPECJALNA HERBAPOL ESENCJA NATURY 2021. Otrzymał ją Robert Makłowicz, doceniony za umiejętność dzielenia się naturalną pasją do gotowania, niezmienny entuzjazm, szczery zachwyt otaczającymi widokami, które towarzyszą jego programom od ponad 20 lat, za poczucie humoru i zaraźliwy śmiech, za przypominanie i odkrywanie smaków regionalnej kuchni oraz przywracanie ich kolejnym pokoleniom, za bycie sobą bez względu na wszystko. Laureat, nie mogąc osobiście uczestniczyć w Gali, podziękował za nagrodę wirtualnie.