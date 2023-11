Herbapol jest partnerem komercyjnym filmu „Uwierz w Mikołaja”, który 10 listopada wchodzi na ekrany kin w całej Polsce. To pełna ciepłego humoru świąteczna komedia, z gwiazdorską obsadą. W produkcji pojawiają się również flagowe produkty marki Herbapol, które dla szerokiej grupy konsumentów są nieodłącznym elementem jesienno-zimowego sezonu.

Herbapol partnerem komercyjnym filmu „Uwierz w Mikołaja”. / fot. Materiały prasowe

„Uwierz w Mikołaja” to ekranizacja książkowego bestsellera Magdaleny Witkiewicz, na podstawie scenariusza Ilony Łepkowskiej, w reżyserii Anny Wieczur. W produkcji pojawia się cała plejada popularnych i lubianych aktorów zarówno młodego, jak i starszego pokolenia. To między innymi: Agnieszka Więdłocha, Antoni Pawlicki, Aleksandra Grabowska, Grzegorz Daukszewicz, Dorota Kolak, Cezary Żak, Mateusz Janicki czy Teresa Lipowska. W tym filmie świąteczne niespodzianki przeplatają się z pozytywnymi emocjami, ciepłymi uczuciami i humorem.

Partnerem komercyjnym filmu jest Herbapol, który lokuje w nim także swoje produkty.

– Marka Herbapol od lat towarzyszy polskim rodzinom w zimowym czasie – mówi Agnieszka Pragacz, Senior Brand Manager. – Nasze pełne smaku i aromatu owocowe i ziołowe herbatki to doskonały sposób, by cieszyć się wspólnymi chwilami i poczuć wyjątkową atmosferę świątecznych dni. A teraz, jako Partner Komercyjny filmu „Uwierz w Mikołaja”, możemy w dodatkowy sposób uprzyjemnić konsumentom oczekiwanie na święta. Zapraszamy zatem do kin i zachęcamy, by już teraz, wspólnie z Herbapolem, zasmakować w świątecznym klimacie!

Film „Uwierz w Mikołaja” można oglądać od 10 listopada w kinach w całym kraju, a w przyszłości we wszystkich kanałach streamingowych.

„Herbapol-Lublin” S.A. to lider polskiego rynku spożywczego z historią sięgającą 1949 roku. Od samego początku inspiruje się naturą i czerpie z jej bogactwa, oferując konsumentom produkty wysokiej jakości. Portfolio produktowe firmy obejmuje kategorie syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, funkcjonalnych, herbat białych, zielonych, czerwonych i czarnych, produktów dżemowych i gotowych do picia napojów herbacianych, cukierków czyszczących język oraz kosmetyki. W portfolio produktowym marki znajdziemy m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha, Polana. Herbapol-Lublin to świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością. Marka niezmiennie cieszy się zaufaniem czterech pokoleń konsumentów.