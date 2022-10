Linia herbatek Herbapol Kwiaty polskie to trzy oryginalne propozycje: Malina z kwiatem róży, Borówka z kwiatem chabru oraz Brzoskwinia z kwiatem rumianku. Każda z nich stanowi idealnie dobraną kompozycję wyłącznie naturalnych składników – owoców, płatków kwiatów i ziół. Każda herbatka z linii Kwiaty polskie zapakowana jest w przezroczyste saszetki, przez które widać duże kawałki owoców i płatki kwiatów.

– Nasza firma nie tylko tworzy od lat pyszne herbatki, ale i innowacyjnie rozwija całą ich kategorię. W tych działaniach zawsze łączymy tradycję z nowoczesnością, czerpiąc z nich to, co najlepsze. Niezmiennie stawiamy na smak i jakość, które mają swoje źródło w starannie wyselekcjonowanych surowcach. Nie inaczej jest w naszej najnowszej, wyjątkowej linii herbatek Kwiaty polskie. To w pełni naturalne połączenia owoców i kwiatów, które z pewnością zachwycą wszystkich poszukujących ciekawych doznań smakowych – mówi Agnieszka Pragacz, Senior Brand Manager w Herbapol-Lublin S.A.