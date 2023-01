Herbapol przestawia linię herbat Herbaciany Ogród w zimowej odsłonie. W ofercie marki na zimę znajdziemy m.in. takie herbaty jak: Herbapol Zimowy Sekret i Herbatka Herbapol Imbir z pomarańczą i pigwą.

Herbatki Herbapol Herbaciany Ogród w zimowej odsłonie. / fot. materiały prasowe

Jakie herbaty piejmy zimą?

Czym smakuje zima? Maliną, pomarańczą, imbirem, cynamonem, a może ziołami – czystkiem, rumiankiem, lipą? Niezależnie, jakie są Twoje ulubione zimowe smaki, w asortymencie Herbapolu znajdziesz herbatkę, która spełni Twoje oczekiwania. Zimowy Sekret, Imbir z pomarańczą i pigwą, Malina klasyczna lub z dodatkami - to propozycje z linii Herbaciany Ogród, które przypadną do gustu fanom owocowo-ziołowych naparów. Wielbiciele ziołowych nut z przyjemnością sięgną też po herbatki z Zielnika Polskiego, jak np. Lipa lub Czystek. Niezależnie, które z nich wybierzecie, możecie być pewni, że powstają ze 100% naturalnych składników.

Herbapol od lat tworzy wyjątkowe herbatki owocowe i ziołowe, czerpiąc inspirację z natury. Ich intensywny smak i aromat mają swoje źródło w najwyższej jakości, odpowiednio dobranych składnikach – wyselekcjonowanych i oczywiście w 100% naturalnych.

Herbaciany Ogród w zimowej odsłonie

Herbatki Herbapol Herbaciany Ogród powstają z zebranych z największą starannością owoców, które są poddawane kontroli, a następnie uważnie pakowane – tak, aby chronić całe dobrodziejstwo natury. Przezroczyste saszetki skrywają w sobie duże kawałki owoców, dzięki którym napój jest smaczny i aromatyczny. A jakie warianty są szczególnie polecane zimą?

Zimowy Sekret to oryginalna kompozycja starannie dobranych owoców (m.in. jabłka, gruszki, dzikiej róży), ze skórką pomarańczy i szczyptą korzennych przypraw, takich jak kora cynamonu, goździki i imbir.

Doskonałą propozycją na chłodne dni jest też herbatka Imbir z pomarańczą i pigwą, która łączy w sobie owocową esencję smaków z charakterystycznym, wyrazistym imbirem. I oczywiście klasyka, czyli herbatka Malina – delikatna, przyjemnie słodka i wyjątkowo aromatyczna, dlatego chętnie piją ją również dzieci. Jest dostępna w wersjach z różnymi dodatkami – Malina z Cytryną, Malina z Dziką Różą, Malina z Pigwą, Malina z Żurawiną.

Zielnik Polski – dla zdrowego stylu życia

Herbatki ziołowe Zielnik Polski to napary o prozdrowotnych właściwościach, dlatego tak dobrze sprawdzają się także w zimowym okresie. Powstają z wyselekcjonowanych surowców, które są pozyskiwane od sprawdzonych dostawców i muszą spełnić wysokie normy jakościowe. Herbatka Herbapol Czystek zawiera 100% liści czystka, który jest źródłem naturalnych przeciwutleniaczy i wspomaga odporność organizmu. Natomiast naturalnym wsparciem dla układu oddechowego będzie napar Herbapol Lipa, w 100% z kwiatostanu lipy. Herbatki Herbapolu Zielnik Polski to nie tylko dobroczynne działanie, ale też czysty, pełny smak ziół i głęboki aromat, którymi warto się cieszyć każdego zimowego dnia czy wieczoru.

Cena:

Herbatka Herbapol Zimowy Sekret – 6,99 zł/op. (20 torebek)

Herbatka Herbapol Imbir z pomarańczą i pigwą – 6,99 zł/op. (20 torebek)

Herbatka Herbapol Malina (klasyczna, z dodatkami) – 5,99 zł/op. (20 torebek)

Herbatka Herbapol Czystek – 5,69 zł/op. (20 torebek)

Herbatka Herbapol Lipa – 5,69 zł/op. (20 torebek)

„Herbapol-Lublin” S.A. to lider polskiego rynku spożywczego z historią sięgającą 1949 roku. Od samego początku inspiruje się naturą i czerpie z jej bogactwa, oferując konsumentom produkty wysokiej jakości. Portfolio produktowe firmy obejmuje kategorie syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, funkcjonalnych, herbat białych, zielonych, czerwonych i czarnych, produktów dżemowych, syropów do mleka i gotowych do picia napojów herbacianych oraz cukierków odświeżających. W portfolio produktowym marki znajdziemy m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha, Nasza, Polana. Herbapol-Lublin to świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością. Marka niezmiennie cieszy się zaufaniem czterech pokoleń konsumentów.

