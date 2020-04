Herbapol rozszerza portfolio gotowych do picia napojów o dwa nowe warianty

W 2020 r. start sezonu letniego to wzrost sprzedaży produktów typowych dla zimowych miesięcy (badanie)

Do oferty funkcjonalnych napojów ziołowych wprowadzonych przez markę na rynek w 2019 roku dołączyła AKTYWNOŚĆ MIĘTA mango żeń-szeń i zielona herbata. Napój przygotowany na bazie naturalnej wody mineralnej bez dodatku cukru, dzięki korzeniowi żeń-szenia przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wzmacnia siły witalne organizmu oraz wspomaga sprawność fizyczną i umysłową. Korzeń żeń-szenia posiada także właściwości adaptogenne: wspomaga odporność na stres oraz przystosowuje organizm do zwiększonego wysiłku fizycznego i psychicznego. Wspomaga także dobre samopoczucie, pamięć i koncentrację. Ekstrakt z mięty doskonale smakuje i orzeźwia, a dodatek mango sprawia, że napój ma przyjemnie słodki smak.

Równolegle, poszerzając portfolio napojów herbacianych marka zdecydowała się na zaprezentowanie konsumentom wyjątkowego wariantu Herbapol na zimno herbata biała/malina. To gotowy do picia napój na bazie delikatnej białej herbaty z dodatkiem maliny. Produkt nie zawiera barwników ani konserwantów; jest też bez dodatku cukru. To 100% naturalnych składników, czyli 100% natury.

Napoje dostępne są w butelkach PET o pojemności 300 ml. Cena rekomendowana za jedną butelkę napoju to 2,59 zł