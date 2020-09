Herbapol stawia na innowacyjne produkty – syropy do mleka

Do oferty syropów marki Herbapol dołączają innowacyjne produkty – syropy do mleka w dwóch smakach: kakao oraz truskawki. Te wzbogacone w witaminy i składniki mineralne oraz proste w użyciu nowości są dostępne w sprzedaży od września. Wsparcie marketingowe obejmuje działania w VOD, prasie, kinie oraz na social mediach, na platformie szkolnej Librus i potrwa do końca listopada.