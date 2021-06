Herbapol: Zaplanowaliśmy rozwój e-commerce przed pandemią

- Platformy marketplace zyskują na popularności, a w przypadku Allegro kategoria spożywcza jest jedną z lepiej rozwijających się. Musieliśmy się więc tam pojawić z oficjalnym sklepem - mówi Evangelos Evangelou, prezes Herbapolu.

Autor: Jakub Szymanek; www.portalspozywczy.pl

Data: 21-06-2021, 15:11

Evangelos Evangelou, prezes zarządu „Herbapol-Lublin” S.A, fot. materiały prasowe

W maju tego roku nawiązali Państwo współpracę z Allegro, wcześniej powstały własne platformy sprzedażowe w internecie: e-herbapol.com.pl oraz e-polana.com. Skąd pomysł na inwestycje w e-commerce?

- Planowaliśmy rozwój e-commerce jeszcze przed pandemią, choć rzeczywiście realizacja tych działań miała miejsce w trakcie ubiegłorocznego lockdownu. Wiele firm z różnych sektorów decydowało się wtedy na uruchomienie sprzedaży internetowej, żeby utrzymać sprzedaż. My mieliśmy o tyle łatwiej, że nasze produkty spożywcze dostępne są w zasadzie w każdym formacie sklepów. Klienci mogli je dostać także w małych, osiedlowych sklepach i nie musieli jechać do supermarketu. Rozwój własnego e-commerce był więc dla nas naturalnym kierunkiem poszerzania dystrybucji. Współpraca z Allegro to kolejny etap wychodzenia naprzeciw potrzebom i zachowaniom konsumentów. Widzimy, że platformy typu marketplace zyskują na popularności, a w przypadku Allegro kategoria spożywcza jest jedną z najszybciej rozwijających się. Było więc dla nas oczywiste, że musimy się tam pojawić z naszym oficjalnym sklepem.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W przypadku platformy e-polana.com zdecydowaliśmy się na uruchomienie oddzielnego sklepu, w którym konsumenci mogą kupić nasze naturalne kosmetyki i suplementy diety pod marką Herbapol Polana. Ponieważ jest to marka kosmetyczna, z inną grupą docelową oraz innym pozycjonowaniem niż w przypadku produktów spożywczych, naturalne było dla nas to, że kategoria ta będzie miała własną platformę. Zależało nam również na tym, by konsumenci mogli dowiedzieć się więcej o filozofii marki i składnikach roślinnych, które sprawiają, że nasze produkty są skuteczne i bezpieczne.

Jak działania w e-commerce przekładają na sprzedaż poszczególnych kategorii produktów w portfolio Herbapolu?

- Wyniki są bardzo dobre. Porównując wyniki za pierwsze 4 miesiące 2021 i 2020 roku, sprzedaż w naszym e-sklepie spożywczym wzrosła o ponad 30%. Jest to tym bardziej satysfakcjonujące, że konsumenci mieli stały, niezmienny dostęp do naszych produktów w tradycyjnych kanałach sprzedaży. W przypadku sklepu online marki Herbapol Polana, w pierwszych 4 miesiącach tego roku blisko dwukrotnie przekroczyliśmy zakładaną sprzedaż. Co ciekawe – największą popularnością cieszą się suplementy diety, co moim zdaniem dowodzi tego, że konsumenci rzeczywiście coraz większą wagę przywiązują do kompleksowej pielęgnacji skóry – chcą o nią dbać nie tylko używając kosmetyków, ale także od środka.

Cały wywiad z prezesem Herbapolu dostępny jest w Strefie Premium