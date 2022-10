Jakub Grabowski – znany też jako Quebonafide – przestaje być rozpoznawalny jedynie ze sceny muzycznej. Polski raper wykonał krok w kierunku rynku spożywczego. Stworzył markę MISS TI 蒂小姐 i zwrócił w ten sposób uwagę na kilka podstawowych kwestii, takich jak jakość, naturalność i innowacyjność. Efektem pracy Quebonafide stały się produkty, które już w chwili obecnej dotarły do szerokiego grona konsumentów. Napoje Matcha Latte i Milk Tea to alternatywy dla wszechobecnej kawy i coraz bardziej popularnej herbaty matcha.

Można je kupić w takich sieciach jak Aldi, Biedronka, Carrefour, Frisco, Kaufland, Lidl, Shell czy Żabka. Warto także wspomnieć o lodowych deserach Mochi – lodach w delikatnym cieście ryżowym, które to okazały się totalnym hitem sprzedażowym. Polacy pokochali egzotyczne smaki mango, kokosa i matchy, które znikały z zamrażarek sieci Biedronka w mgnieniu oka!

Michał Świerczewski, prezes grupy x-kom, opisuje produkty MISS TI 蒂小姐, jako propozycję dla osób, które cenią sobie zdrowy styl życia, doceniają niecodzienne smaki i chcą poznać produkty z różnych zakątków świata. Smakosze produktów MISS TI 蒂小姐 mają świadomość ich wpływu na dobre samopoczucie.

Widzę duży potencjał w sektorze FMCG, a zwłaszcza w tych nietypowych produktach, których nie spotykamy na co dzień na sklepowych półkach. Osobiście jestem fanem pobudzającego efektu Miss Ti 蒂小姐 Matcha Latte oraz zniewalającego smaku lodów Mochi. Wprowadzamy do portfolio naszych spółek kolejne kategorie produktów, aby różnicować ofertę. Chcemy jednocześnie czerpać doświadczenia z innej branży, jak również doprowadzić do kolaboracji pomiędzy obiema firmami.

Michał Świerczewski - prezes grupy x-kom