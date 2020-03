Adam Mokrysz w rozmowie z nami zwrócił uwagę na segment HoReCa, który ma duże znaczenie w strategii działania Grupy Mokate.

– Intensywnie i z sukcesami sprzedażowymi rozwijamy ofertę dla segmentu HoReCa. To istotny biznes w strukturze Grupy Mokate, który notuje coraz lepsze wyniki rok do roku. Kluczowym produktem są tutaj kawy pod marką Marizzi będące kwintesencją włoskiego gustu i stylu życia. Komponujemy nasze mieszanki z najlepszych ziaren kawowca, pochodzących z nagradzanych plantacji Arabica i Robusta. Nasze ziarna są palone w niewielkich partiach, aby procesie prażenia w wydobyć z nich to, co najlepsze – począwszy od smaku, poprzez bukiet aż po charakterystyczną ciemnobrązową barwę – wyjaśnił.

Prezes Mokate ocenił także działania Grupy na rynku herbaty.

– Od wielu lat najlepiej sprzedającą się herbatą jest Minutka czarna w opakowaniu zawierającym 100 torebek. To lider naszej sprzedaży, ale także jeden z liderów całego rynku herbacianego w Polsce. 2019 rok zamknęliśmy wzrostem rok do roku w sprzedaży herbat „in total”, a także wzrostami na poszczególnych markach. Cieszy wzrost sprzedaży – zarówno krajowej, jak i eksportowej – piramidek LOYD, wśród których najwyższą sprzedaż notują warianty owocowe. Rosnącą popularnością cieszą się także mieszanki ziołowe i funkcjonalne. Mokate – ze swoimi markami LOYD i Minutka – utrzymuje się w czołówce najlepiej sprzedających się herbat w Polsce, a także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – tłumaczył Adam Mokrysz.

