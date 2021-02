Hortex postawiła na rewolucję w zmianach wizerunkowych marki Jurajska

Bazując na rodowodzie Jurajskiej przygotowano zupełnie innowacyjne i wyróżniające podejście do kształtu butelki, brandingu oraz etykiety. Nowe logo ewoluowało do bardziej nowoczesnego, a zastosowana typografia jest prostsza i silniejsza. Zmianie uległa także cała etykieta z wyraźnie zaakcentowanym amonitem, który jest śladem prehistorycznej przeszłości, odciśniętym w skałach Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Sama etykieta przypomina krystalicznie czysty rezerwuar wody, zamkniętej pomiędzy skałami. Na butelce zastosowano też specjalne żłobienia – strukturalne zdobienie kryształami skalnymi, co sprawia, że butelka uzyskała oryginalny wygląd i efekt 3D.

Woda Jurajska® należy do wód średniozmineralizowanych o niskiej zawartości sodu (ogólna mineralizacja wynosi 519 mg/l). Jej zrównoważony skład obejmuje zawartość jonów: wapnia, magnezu, sodu, chlorków, siarczanów, żelaza, fluorków, jodków oraz wodorowęglanów, co decyduje o jej wysokich walorach smakowych.

Jurajska® dostępna jest w butelkach typu PET:

- o pojemności 1,5 l i 0,5 l w trzech wariantach – niegazowana, lekko gazowana

i gazowana (1,5 l - 1,79 zł; 0,5 l - 1,49 zł);

- o pojemności 1 l w dwóch wariantach: niegazowana i lekko gazowana (cena 1,69 zł);

- o pojemności 0,7 l woda niegazowana SPORT dedykowana dla aktywnie spędzających czas (1,60 zł);

- o pojemności 0,33 l woda niegazowana JUNIOR zamykana korkiem „niekapkiem” polecana dzieciom do codziennego spożywania; cena 1,59 zł;

oraz w butelkach szklanych zwrotnych o pojemności 1 l i 0, 33 l w dwóch wariantach: gazowana i lekko gazowana (1 l - 2,49; 0,33 l - 0,99).

Redesign obejmuje także całą linię wód smakowych Jurajska® (niegazowanych i gazowanych) z niską zawartością cukru, w opakowaniach 0,5 l oraz 1,5 l.

Prace związane ze zmianą wizerunku, brandingiem i pozycjonowaniem zostały przeprowadzone z firmą Brand Consulting Touchideas.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl