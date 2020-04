Hortex przekaże 100 tysięcy produktów dla personelu medycznego

Koronawirus dotknął polskie zakłady eksportujące wołowinę do Włoch

Mleczna środa: Co się stanie z rolnikami, gdy mleczarnia zostanie zakażona?

#WzywamyPosiłki to ogólnopolska inicjatywa obywatelska wspierająca personel medyczny w czasie walki z pandemią koronawirusa.

Pierwsze produkty Hortex – przede wszystkim soki Hortex i woda mineralna Jurajska już wyruszyły do szpitali w całej Polsce. Firma planuje przekazać minimum 100 tys. sztuk swoich produktów.

Organizatorzy akcji w porozumieniu z przedstawicielami szpitali zakaźnych, koordynują dystrybucję i sprawdzają realny stan zapotrzebowania na produkty spożywcze dla pracowników szpitali, stacji pogotowia i punktów laboratoryjnych – przede wszystkim tych będących na pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa.

– Tym, którzy pracują ponad siły, w ten sposób okazujemy wdzięczność. To naturalne, że pomagamy, dlatego zachęcamy wszystkich do dołączenia do tej wspaniałej inicjatywy – mówi Agata Bonikowska, Marketing Director / Frozen Division w Hortex.