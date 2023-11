Inkubator powstał w połowie ubiegłego roku, aby ograniczyć rolę pośredników w sprzedaży płodów rolnych, a tym samym promować krótki łańcuch dostaw. Głównym celem wdrożenia projektu była zmiana postrzegania płodów rolnych przez rolników i zwrócenie uwagi, że owoce i warzywa nie mają być końcowym produktem, a surowcem, który można przetworzyć na towar o dłuższej przydatności do spożycia, taki jak susz owocowy i warzywny lub soki.

Zastępca burmistrza Stopnicy Mirosław Rajtar zwrócił uwagę, że rolnicy dostrzegają zalety takiego rozwiązania.

Do listopada w inkubatorze wyprodukowano ponad 130 tys. litrów soków. Obecnie terminarz mamy zajęty do grudnia. Codziennie odbywa się tłocznie soków, a bywaj dni, w których inkubator pracuje na dwie zmiany. Nie spodziewaliśmy się, że zainteresowanie będzie aż tak duże. Cieszy nas to, że z roku na rok przybyło nam nowych klientów

- powiedział PAP samorządowiec.