Instanta inwestuje w fabrykę kawy rozpuszczalnej w Wietnamie

Instanta Sp. z o.o. ogłosiła wspólnie z Louis Dreyfus Company Asia Pte. Ltd. (LDC) inwestycję budowy fabryki kawy rozpuszczalnej w prowincji Binh Duong w Wietnamie.

Autor: PP

Data: 24-08-2021, 10:05

Instanta i Louis Dreyfus Company zbudują fabrykę kawy rozpuszczalnej w Wietnamie; fot. unsplash.com

Będzie to zakład wykorzystujący najnowocześniejszą technologie liofilizacji gwarantującą najwyższą możliwą jakość przy konkurencyjnych kosztach i maksymalnie zrównoważonym wykorzystaniu zasobów niezbędnych do produkcji.

Instanta z największą polską inwestycją w Azji Południowo-Wschodniej

Kawa w większości będzie pochodziła z lokalnych plantacji, energia potrzebna do produkcji będzie generowana przez spalanie biomasy, a gospodarka wodna będzie oparta na nowatorskich metodach zapewniających maksymalną efektywność i odpowiedzialność.

Planowana inwestycja wzmocni pozycje Instanty jako globalnego dostawcy kawy rozpuszczalnej pod markami klientów.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Będzie to jedna z największych polskich inwestycji w Azji Południowo-Wschodniej. Fabryka będzie działać pod nazwą ILD Coffee Vietnam, a budowa rozpocznie się w pierwszej połowie 2022.

Instanta - dostawca kawy pod markami klientów

Instanta powstała w 2001 roku i od tego czasu firma dynamicznie się rozwija. Instanta specjalizuje się w produkcji kawy pod markami klientów. Priorytetem numer jeden jest utrzymanie najwyższych standardów jakości produkcji oraz skrócenie łańcucha dostaw dla klientów, tak aby szybciej reagować na zmieniające się wyzwania rynkowe. Aby być bliżej klientów, Grupa posiada 7 fabryk zlokalizowanych w Polsce, Rosji, Turcji, Kolumbii i Wietnamie. Instanta zatrudnia dziś około 1,000 osób, a jej produkty można znaleźć w ponad 100 krajach na całym świecie.

Louis Dreyfus Company - osiągnięcia

Louis Dreyfus Company (LDC) jest wiodąca firmą handlową i przetwórcą artykułów rolnych, która wykorzystuje swój globalny zasięg i rozległą sieć aktywów, aby służyć klientom i konsumentom na całym świecie, dostarczając właściwe produkty we właściwe miejsce, we właściwym czasie – bezpiecznie, odpowiedzialnie i niezawodnie. Działania firmy obejmują cały łańcuch wartości od pola do stołu, w szerokim zakresie linii biznesowych . Od 1851 r. portfolio spółki rosło i obecnie obejmuje zboża i nasiona oleiste, kawę, bawełnę, soki, ryż, cukier, fracht i rynki światowe. Każdego roku LDC pomaga nakarmić i ubrać około 500 milionów ludzi, pozyskując, przetwarzając i transportując około 80 milionów ton produktów. Firma prowadzi działalność obejmująca sześć regionów geograficznych i osiem platform, działa w ponad 100 krajach i zatrudnia około 17 000 osób na całym świecie.