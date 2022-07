Intensywne prace w „Herbapol-Lublin” S.A. Trwa szczyt sezonu zbioru ziół

Autor: oprac. JS

Data: 26-07-2022, 12:47

Wakacyjne miesiące to czas intensywnych działań prowadzonych przez „Herbapol-Lublin” S.A. w zakresie pozyskiwania ziół. Firma skupuje surowce roślinne pochodzące zarówno z plantacji, jak i te rosnące w stanie naturalnym. W lipcu i sierpniu zbierane są przede wszystkim: rumianek, bratek polny, liść pokrzywy, kwiat lipy, dziurawiec, skrzyp polny i liść jeżyny. Z tych surowców roślinnych powstają pełne aromatu i dobroczynnych właściwości herbatki i mieszanki ziołowe marek Herbapol, Big Active i Zioła Mnicha.

„Herbapol-Lublin” S.A. współpracuje z ponad tysiącem zbieraczy i plantatorów w całej Polsce. / fot. materiały prasowe

Sezon zbiorów firma „Herbapol-Lublin” S.A. rozpoczęła na przełomie kwietnia i maja. Pierwszymi jego etapami były prace organizacyjne i logistyczne, ustalenie wewnętrznych potrzeb surowcowych, opracowanie szczegółowego harmonogramu skupu, zawarcie nowych umów kontraktacyjnych na uprawy. Same zbiory wystartowały już pod koniec kwietnia, a pierwszym zbieranym ziołem był mniszek lekarski.

Trwa szczyt sezonu zbioru ziół

„Herbapol-Lublin” S.A. współpracuje z ponad tysiącem zbieraczy i plantatorów w całej Polsce. Firma pozyskuje zioła zarówno ze stanu naturalnego (są to rośliny dziko występujące w naturze) oraz z celowych upraw zielarskich. Lipiec i sierpień to czas zbiorów wielu gatunków ziół, wśród których prym wiedzie rumianek pospolity, który pozyskiwany jest właśnie z plantacji. To drogocenna roślina, stosowana jako składnik herbatek i mieszanek ziołowych. Zdecydowana większość upraw tego zioła jest zlokalizowana na terenach Lubelszczyzny Północnej.

Tegoroczne zbiory rumianku są już na półmetku. Trwa także zbiór bratka polnego, który, podobnie jak rumianek, w zdecydowanej większości pochodzi z upraw. Znajdują się one przede wszystkim na Podkarpaciu. To także czas zbiorów surowców rosnących w stanie naturalnym: liścia pokrzywy, kwiatu lipy, dziurawca, skrzypu polnego, liścia jeżyny. Zarówno dziurawiec, jak i pokrzywa, są pozyskiwane również z upraw polowych.

Rumianek, obok mięty, melisy i pokrzywy, należy do surowców strategicznych firmy Herbapol. Inne – jak kwiat lipy, dziurawiec czy skrzyp polny, są skupowane w mniejszych ilościach, niemniej jednak są to surowce równie istotne, niezbędne w produkcji herbatek i mieszanek ziołowych w lubelskim Herbapolu.

Jak podkreśla Antoni Skrabucha, Kierownik Zakupu Ziół i Owoców w „Herbapol-Lublin” S.A., firma priorytetowo traktuje jakość pozyskiwanych surowców, dbając o nią na każdym etapie produkcji.

Zarówno nasi plantatorzy, jak i zbieracze, to osoby o ogromnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. Nasi eksperci organizują dla nich także regularne, dodatkowe szkolenia, aby tę wiedzę nieustannie rozszerzać. Zioła zbieramy w momencie ich pełnej dojrzałości. Następnie trafiają one do dalszej obróbki. Dzięki naturalnym metodom suszenia, w odpowiedniej temperaturze, ich ciała czynne pozostają zachowane. Warto podkreślić, że zioła badamy przed zakupem, jak również przed oddaniem do finalnej produkcji, zgodnie z obowiązującymi normami i dodatkowymi standardami Herbapolu. Dzięki temu nasze herbatki i mieszanki wyróżnia tak wysoka jakość, a my możemy spełniać oczekiwania nawet najbardziej wymagających konsumentów – mówi Antoni Skrabucha.

Firma Herbapol już niedługo rozpocznie skup owoców i surowców uprawowych, w tym mięty, melisy, pokrzywy, aronii, maliny czy czarnego bzu. Jesienią pozyskiwane będą ponownie liście mięty czy melisy, a także rośliny korzeniowe. Koniec sezonu zbiorów jest planowany na połowę listopada.