Rynek kaw premium mocno się rozwija i dla nas marka Caffè Vergnano jest uzupełnieniem naszej oferty w tym segmencie, dzięki czemu możemy dotrzeć do jeszcze szerszego grona konsumentów- powiedział nam Michał Proszewski, dyrektor kategorii kawy w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Michał Proszewski, dyrektor kategorii kawy w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, w rozmowie z nami opowiedział o planach związanych z rozwojem portfolio kawowego Coca-Cola HBC w Polsce. / fot. materiały prasowe

Strategia Caffè Vergnano w Polsce

Coca-Cola HBC nawiązała strategiczne partnerstwo z Caffè Vergnano. Czy w związkiu z tym swoje kroki kierują Państwo szeroko do całego sektora HoReCa, czy chcą się Państwo koncertować na wybranych kanałach?

Interesują nas kawiarnie, restauracje, hotele, bary. Oferujemy im ponad 10 propozycji kaw premium: od 100% arabiki po mieszanki arabica&robusta, a także aromatyczną czekoladę i szeroki wachlarz akcesoriów baristycznych, dodatków do kaw, materiałów marketingowych i oczywiście stylową, brandowaną zastawę.

Docelowo będziemy skupiać naszą uwagę również na biurach. Pandemia zmusiła wiele osób do pracy z domu, natomiast teraz coraz więcej firm wraca do biur. Wciąż to właśnie w biurach często spędzamy poranne i popołudniowe godziny, 5 dni w tygodniu. To jest ten czas, w którym spożywamy najwięcej kawy. Coraz więcej pracodawców również w taki sposób chce zachęcić do powrotu do biur – oferując pracownikom m.in. dobrą, jakościową kawę. Bez wątpienia, jest to element, który pomaga integrować zespół.

Czy w strategię związaną z dystrybucją kaw Caffè Vergnano są wpisane wyłącznie duże miasta, czy jednak interesuje Państwa cała Polska?

Na pewno w dużych miastach jest większa świadomość na temat marki i ogólnie dobrej kawy. Ale okazuje się, że poza dużymi ośrodkami są miejsca, które są równie wspaniałe, jeżeli chodzi o potencjał kawowy. Mam tu na myśli branżę hotelarską, ośrodki i przestrzenie konferencyjne, w których kawa pełni bardzo istotną rolę. To są często miejsca, które są oddalone od dużych miast i tam też będziemy chcieli dotrzeć.

Interesują nas lokalizacje, które mają potencjał na zbudowanie pozytywnego doświadczenia z marką. Chcemy dotrzeć do tych, dla których ważna jest dobra kawa.

Rynek kawy w Polsce

Rynek kawy w Polsce zmienił się przez ostatnie lata. Jak Pan to ocenia?

Jak już wspomniałem, rynek kaw premium mocno się rozwija i dla nas marka Caffè Vergnano jest uzupełnieniem naszej oferty w tym segmencie, dzięki czemu możemy dotrzeć do jeszcze szerszego grona konsumentów. A rynek kaw w Polsce zmienia się. Owszem, wciąż dużo osób pije kawy mielone i rozpuszczalne. Te rodzaje kaw, patrząc na sprzedaż, długo stały wysoko. W pewnym jednak momencie, głównie za sprawą coraz większej popularności ekspresów, udział kaw ziarnistych zaczął rosnąć.

Obecnie Polska jest jednym z największych rynków, jeżeli chodzi o ekspresy automatyczne. Jest to związane z tym, że doświadczenia z kawiarni chcemy przenosić do domów. I rzeczywiście ten segment kaw obecnie rośnie najbardziej. Natomiast my z naszym portfolio kaw chcemy dotrzeć do wszystkich tych, którzy piją kawę, czy to ziarnistą, mieloną czy rozpuszczalną, a także do tych, którzy jeszcze jej nie piją, żeby stworzyć dla nich okazję do spróbowania dobrej kawy.

