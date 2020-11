Internetowe FRSiH: Trzeba testować produkty i rozmawiać z konsumentami

- Poznaliśmy się z Piotrem Borkowskim w 2014 roku brałem udział w projekcie dotyczącym zdrowego odżywiania, gdzie przez kilka tygodni byliśmy żywieni specjalną żywnością. Od tamtej pory zacząłem interesować się tym, co jem, aby odżywić swój organizm - mówi Bartłomiej Topa w ramach debaty pt. "Innowacje w czasach koronawirusa. Co z nadziejami start-upów?".

- Postanowiliśmy się podzielić tymi doświadczeniami z innymi i stworzyliśmy napój prozdrowotny na bazie kurkumy - dodaje.

Terafood prowadzi sklep internetowy i firmę kurierską. Współpracuje także z małą manufakturą, która produkuje nasze napoje.

Jak zacząć niszowy biznes?

- Po pierwsze trzeba w niego uwierzyć, a potem testować, rozmawiać z konsumentem i pytać jak smakuje, jak się czuje, jak nas postrzega. Także w biznesie spożywczym liczę się emocje - dodaje Bartłomiej Topa.

- Po tej "selekcji" stanęliśmy przed największym wyzwaniem, czyli dystrybucja. Pracujemy nad zbudowaniem dostępności naszych produktów - mówił Piotr Borkowski, współwłaściciel Terafood.

Podczas panelu dyskusyjnego pt. "Innowacje w czasach koronawirusa. Co z nadziejami start-upów" mówiono o tym, że to dobry moment na wejście do retailu. Sieci handlowe chcą mieć nowe i unikalne produkty na półkach. Kiedyś odstraszały ich małe firmy z małymi wolumenami. Teraz o takie właśnie walczą!