Skandynawscy inwestorzy znani ze swojej przychylności wobec kwestii środowiskowych czy społecznych są coraz mniej zainteresowani firmami produkującymi napoje gazowane, takimi jak Coca-Cola i PepsiCo – podaje Reuters. Jeszcze niedawno obniżano ratingi akcji firm tytoniowych. Analitycy pytają więc „czy producenci napojów mogą być następni w kolejce?”

Napoje gazowane a zrównoważony rozwój

Nordea Asset Management (NAM), część giganta bankowego Nordea, należy do grupy skandynawskich inwestorów znanych z przychylności wobec kwestii środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem. Wcześniej rezygnował z inwestycji w akcje firm, które nie spełniają standardów ESG (środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny / ang. Environmental, Social and Corporate Governance).

- Napoje gazowane niekoniecznie są czymś, co jest bardzo zgodne z którymkolwiek z celów zrównoważonego rozwoju – powiedział w wywiadzie z Reuters, Eric Christian Pedersen, szef ds. odpowiedzialnych inwestycji w Nordea Asset Management.

Przytoczył również obawy dotyczące przyszłego popytu na produkty postrzegane jako niezdrowe ze względu na wysoką zawartość cukru.

Coca-Cola Company i PepsiCo – choć proszone przez Reuters - odmówiły komentarza w tej sprawie.

Break Free From Plastic. Coca-Cola i PepsiCo - firmy zanieczyszczające świat plastikiem

Organizacje konsumenckie od dawna martwią się wpływem napojów gazowanych na dietę, podczas gdy działacze na rzecz ochrony środowiska zwracają uwagę na wpływ na naszą planetę jednorazowych plastikowych butelek produkowanych na bazie ropy naftowej i zużycia przez producentów czasami ograniczonych zasobów wody.

W 2022 roku globalna koalicja Break Free From Plastic uznała Coca-Colę za największego na świecie zanieczyszczającego plastikiem - piąty rok z rzędu. Zaraz za nią są firmy takie jak: PepsiCo, Nestlé oraz Unilever. W tym roku wolontariusze znaleźli ponad 31 tys. śmieci wyprodukowanych przez Coca-Colę.

Break Free From Plastic to coroczna inicjatywa, polegająca na liczeniu i dokumentowaniu plastikowych odpadów, które zbiera społeczność na całym świecie. Od 2018 roku ponad 200 tys. wolontariuszy w 87 miejsca na świecie zbierało odpadki, które zostawiają po sobie ludzie.

- Po latach greenwashingu i fałszywych rozwiązań korporacje jasno pokazały, że nie można na nich polegać, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian systemowych poprzez dobrowolne zobowiązania - podano w raporcie.

Napojowy giganci ograniczą zużycie plastiku

Coca-Cola zapowiedziała w zeszłym roku, że do 2030 roku 25 proc. jej opakowań na całym świecie będzie nadawać się do ponownego użytku, w porównaniu z 16 proc. w 2020 roku.

Tymczasem PepsiCo ogłosiło w 2021 r., że zamierza do 2030 r. zmniejszyć o 50 proc. nowy tzw. "dziewiczy" plastik na opakowanie we wszystkich markach i skupić się na zdrowszej żywności oraz osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu dostaw do 2040 r.

Największy norweski fundusz emerytalny KLP podkreślił w rozmowie z Reuters, że nie zmniejszył swoich udziałów w producentach napojów gazowanych z powodu obaw związanych z kwestiami ESG, ale że "zużycie plastiku jest dużym problemem, podobnie jak odpady i działalność tych firm w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym".

Inwestorzy rozmawiają o ESG z Coca-Colą i PepsiCo

Zarząd Coca-Cola Europacific Partners, która butelkuje i sprzedaje produkty marek Coca-Coli w Europie Zachodniej, Australii, Indonezji i Nowej Zelandii potwierdził, że odbył „bardzo otwarte dyskusje, w szczególności ze skandynawskimi inwestorami” na różne tematy, powiedział w wywiadzie dla Reuters, szef finansów Nik Jhangiani.

- Czasami wydaje mi się, że w przeszłości w pełni nie doceniali tego, co robimy – powiedział.

Tymczasem – jak potwierdził Eric Christian Pedersen - NAM, który zarządza aktywami o wartości około 239 miliardów euro (254 miliardów dolarów) w ramach różnych strategii, omówił swoje obawy zarówno z Coca-Colą, jak i PepsiCo.

- Im bardziej mogą zapewnić, że ich opakowania zostały poddane recyklingowi i nie trafiły na wysypiska, oraz że ich zużycie wody nie zaszkodziło lokalnym populacjom i tak dalej – tym bardziej pozytywne będą dla nich perspektywy – powiedział Reutersowi szef ds. odpowiedzialnych inwestycji w Nordea Asset Management.

Skandynawscy inwestorzy wycofują się z firm tytoniowych

Skandynawskie grupy finansowe przodują w inwestowaniu w ESG, a wcześniejsze działania, takie jak wycofanie się z niektórych firm tytoniowych, węglowych i naftowych, były śledzone przez inne fundusze.

W 2020 roku NAM wyłączył ze wszystkich swoich funduszy akcje brazylijskiej firmy pakującej mięso JBS SA o wartości około 40 milionów euro, w oparciu o poczynania w kwestiach środowiskowych i reakcję firmy na pandemię COVID-19. Najpierw oskarżono JBS o fałszowania badań mięsa, potem o niedostateczną walkę z zakażeniami (rekordowa liczba chorych na COVID-19 wśród pracowników zakładów mięsnych), a na końcu o to, że firma pośrednio pozyskiwała bydło z nielegalnie wylesionych obszarów w ramach programu znanego jako „pranie bydła”.

Odnosząc się do zmniejszonego zainteresowania skandynawskich inwestorów firmami produkującymi napoje gazowane, analityk Bernsteina, Callum Elliot, powiedział: „To wywołuje nieprzyjemne wspomnienia o obniżeniu ratingu, jakiego doznały akcje firm tytoniowych. Czy firmy produkujące napoje mogą być następne w kolejce?”

Ale Pedersen powiedział, że Nordea będzie nadal inwestować w tych, którzy dokładają wszelkich starań, aby poprawić swoje referencje ESG.

- Czy chcesz wykluczyć wszystko, co brzydko pachnie, czy też chcesz przejść do poszczególnych sektorów i branż i spróbować znaleźć kilka podmiotów o wysokich wynikach ESG, które mogą pomóc w rozwoju branży?” - pyta retorycznie.

