Iwona Piasta, Maspex: analizując trendy trzeba być odważnym

- Analizując trendy trzeba być odważnym i mieć sporo czasu. Bardzo uważnie patrzymy na rynek i wyłapujemy nowości rynkowe oraz komunikaty, które pojawiają się w naszych kategoriach. Ale nadrzędnie zwracamy uwagę a to, co ze zjawisk, które pojawiły się, zostaje z nami na dłużej - mówiła Iwona Piasta, członek zarządu, dyrektor Generalna BU Food, Grupa Maspex Sp. z o.o. podczas sesji inaugracyjej Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021.

Autor: PP

Data: 08-11-2021, 11:32

Iwona Piasta, członek zarządu, dyrektor Generalna BU Food, Grupa Maspex Sp. z o.o. podczas sesji inaugracyjej Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2021

Jak dodała, w pandemii mocno zmienił się nasz styl życia, choćby przypomnieliśmy sobie o gotowaniu. Powrót do biura zmieni podejście odnośnie żywienia.

Maspex uważnie przygląda się trendom

- Trzeba więc zastanowić się, które zjawiska zostaną z nami na dłużej, a które są wywołane daną sytuacją i wraz z jej zmianą, przeminą - mówiła Iwona Piasta.

Jak zaznacza, przykładem może być wszechobecny trend zdrowia, który w pandemii zyskał jeszcze na znaczeniu. Dał szansę producentom odpowiedzi na potrzeby konsumentów w nowy sposób.

- Konsumenci nie szukają już tylko naturalnych i czystych etykiet, ale także tych produktów, które realnie wpływają na ich zdrowie, czyli suplementowanych. Przed pandemią nie było to do pomyślenia, że suplementacja przeżyje taką reaktywację na rynku żywności - komentowała członkini zarządu Grupy Maspex.

- Obserwujemy jak zmienia się definicja zdrowego odżywiania. W tej definicji zawierają się teraz te produkty, które przed pandemią były niszą, jak np. zastępniki mięsa czy nabiału - dodała.

Jej zdaniem, najważniejsze są jednak opinie konsumentów, nie tylko pochwały, ale także negatywne zdania.

- Greenwashingu, czyli pojęcie, z którym rozprawiają się aktywiście proekologiczni, kryzysy surowcowe, efekt motyla – te wszystkie aspekty trzeba brać pod uwagę, a nie skupiać się tylko na tym co modne, co teraz, ale na tym co zostanie z nami na dłużej i zamieni się w prawdziwy trend - mówiła Iwona Piasta.

Branża spożywcza w pandemii. Nowe trendy

Jak zaznaczyła, pandemia dotknęła branżę spożywczą tylko częściowo, sklepy spożywcze mogły funkcjonować. Na przyszłość Grupa Maspex patrzy pozytywnie – chce się rozwijać, nie odwołuje inwestycji i nie odbiera wsparcia marketingowego markom.

- Szans nie należy marnować – trzeba je zauważyć i wykorzystać. A te szanse dajemy naszym markom i dajemy je w odpowiedzi na różne potrzeby. Tu łączą się te wszystkie trendy, które trzeba wyłapać, zauważyć i zadziałać. Najnowsze trendy, którym zaufaliśmy to m.in. rezygnacja z jaj klatkowych w produkcji makaronów, produkty pełnoziarniste oraz makaron express, który gotuje się w 2 minuty, co przy obecnych wzrostach cen prądu i gazu nabiera dodatkowego znaczenia - dodała Iwona Piasta.

Jej zdaniem, ekologia w Polsce jeszcze nie rozkwitła. Zamienniki mięsa czy nabiału – mimo, iż popularne, nie są jeszcze masowymi produktami.

Tymczasem - jak dodała - z wszystkimi zmianami klimatycznymi będą łączyć się dla producentów głównie koszty czy zmiany w regulacjach prawnych.