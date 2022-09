Nasza strategia oparta jest na dwóch rozwiązaniach. Z jednej strony dostosowaliśmy nasz plan promocyjny w taki sposób, aby efekt inflacji był jak najmniej odczuwalny dla portfeli konsumentów. Z drugiej, oferujemy różne pojemności naszych napojów, by konsumenci zawsze mogli sobie na nie pozwolić – mówi Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca Cola HBC Polska.

Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca Cola HBC Polska/ fot. serusainhuu on Unsplash, mat. prasowe

Jak Coca Cola radzi sobie z inflacją w Polsce?

Agata Kinasiewicz: Jakie problemy lub zagrożenia widzi Coca Cola Polska w związku z dzisiejszą sytuacją ekonomiczną?

Jaak Mikkel: Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce, a w szczególności dostępność i ceny surowców czy wzrost kosztów energii oraz galopująca inflacja, są wyzwaniami dla biznesu. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, a nawet roku, praktycznie we wszystkich obszarach naszej działalności pojawiła się konieczność zwiększenia nakładów finansowych. Przykładów nie muszę długo szukać. Koszty gazu są średnio o 275% wyższe w porównaniu z rokiem 2021, a cena energii elektrycznej wzrosła o ponad 211%. I niestety, prognozy na 2023 rok nie są optymistyczne. Nie da się jednoznacznie określić, który z tych czynników ma największy wpływ na nasz biznes, ale jedno jest pewne – w dzisiejszych czasach przedstawiciele wielu branż muszą podejmować liczne kroki, aby utrzymać rentowność.

W naszym przypadku rozwiązaniem jest optymalizacja produkcji i dystrybucji oraz poszerzanie portfolio o nowe formaty opakowań. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo rosnące koszty dotykają konsumentów w Polsce, dlatego też wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom zmieniamy się i elastycznie dostosowujemy do realiów rynkowych.

Coca Cola o cenach napojów w sklepach

Konsumenci w pierwszej kolejności – jak się okazało – rezygnują z powodu inflacji z zakupu słodyczy i napojów (w tym piwa). Czy Coca Cola ma jakieś obawy z tym związane? A może ma jakiś plan, jak nie zmniejszać sprzedaży?

Inflacja ma ogromny wpływ na decyzje zakupowe, szczególnie w przypadku produktów, które nie są pierwszej potrzeby. Dlatego tak ważne jest, by zapewnić w swojej ofercie asortyment w akceptowalnych, atrakcyjnych cenach. Nasza strategia oparta jest na dwóch rozwiązaniach. Z jednej strony dostosowaliśmy nasz plan promocyjny w taki sposób, aby efekt inflacji był jak najmniej odczuwalny dla portfeli konsumentów. Z drugiej, oferujemy różne pojemności naszych napojów, by konsumenci zawsze mogli sobie na nie pozwolić.

Jak koniec pandemii wpłynął na rynek napojów?

Czy mogliby Państwo porównać wolumen sprzedaży na polskim rynku podczas pandemii i po zakończeniu związanych z nią obostrzeń?

Zniesienie obostrzeń pandemicznych zbiegło się w czasie z dynamicznym wzrostem inflacji, więc bardzo trudno jest to ocenić. I owszem – konsumenci zaczęli kupować więcej napojów po zniesieniu restrykcji. Dość wyraźnie było to także widać we wskaźnikach sprzedaży w sektorze HoReCa. Niemniej jednak rosnące koszty życia i inflacja bardzo szybko ograniczyły pozytywne nastroje konsumenckie.

Jakie są 3 najważniejsze cele, które Coca-Cola HBC Polska chce zrealizować do końca roku?

Mamy duże ambicje, dlatego na nasze cele patrzymy razem, w długofalowej perspektywie. Jako Coca-Cola jesteśmy w Polsce już 50 lat. To dobry moment, by skupić się na podsumowaniach, ale też zobowiązaniach na kolejne dekady. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat zainwestowaliśmy tu 1,3 mld złotych. Dziś nad Wisłą mamy 16 magazynów i trzy nowoczesne zakłady produkcyjne – w Tyliczu, Radzyminie i Staniątkach, w których powstaje większość sprzedawanych w Polsce napojów z naszego portfolio.

Inwestując kładziemy duży nacisk na zrównoważony rozwój. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 roku, a do 2030 do zbierania i poddawania recyklingowi równowartość opakowań, które trafią od nas do konsumentów. Już teraz wszystkie nasze opakowania w Polsce w 100% nadają się do recyklingu, ale by udało nam się zrealizować te ambicje, konieczne jest stworzenie w Polsce efektywnego systemy kaucyjnego, za którym stanowczo się opowiadamy i jako członek koalicji branżowej aktywnie uczestniczymy w dyskusji na ten temat.

Jeśli chodzi o to, co mamy w planach w tym roku, to mogę zdradzić, iż jeszcze w tym miesiącu otworzymy nowoczesny magazyn wysokiego składowania w Radzyminie, który zapewni dodatkowe 14 000 miejsc paletowych do przechowywania produktów.

