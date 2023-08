„Chcesz być zdrowy i młody, nie stroń nigdy od wody”. To znane powiedzenie powinno być najlepszą zachętą do regularnego spożywania tego napoju. Na półmetku wakacji sprawdzamy dlaczego trzeba się nawadniać i czym najchętniej gaszą pragnienie klienci dużych sieci marketów.

Dziennie powinniśmy wypijać ok. 2 litrów wody. Czy zalecenia dietetyków przekładają sie na nasze zakupowe zwyczaje?/Fot. Pixabay

Dlaczego powinniśmy pić dużo wody?

Źródlana czy mineralna? Co zalecają dietetycy?

Intermarché, Biedronka i Lidl. Co piją klienci dużych sieci?

Nawadnianie to podstawa. 5 argumentów dlaczego warto pić wodę

Jak ważne jest picie wody?

Każdy z nas doskonale wie, że w ciągu dnia powinien pić dużo wody. Dlaczego musimy pamiętać o regularnym nawadnianiu? Otóż nasze ciało cały czas intensywnie pracuje, a zachodzące w nim procesy biochemiczne prowadzą do utraty wody. Choć trudno w to uwierzyć codziennie przez przewód pokarmowy, skórę czy płuca wydalamy około 2,8 litra wody. Aby nasz organizm sprawnie funkcjonował i regularnie się oczyszczał musimy zatem cały czas uzupełniać niedobory.

Tych zaleceń warto przestrzegać zwłaszcza latem, bo wysokie temperatury sprawiają, że intensywniej się pocimy i możemy szybciej się odwodnić. Dlatego na półmetku wakacji postanowiliśmy sprawdzić, które napoje są najbardziej korzystne dla naszego zdrowia i czy pamiętamy o sugestiach ekspertów robiąc zakupy.

Najlepsza jest woda mineralna

Nasz organizm aż w 70 % składa się z wody, dlatego musimy regularnie uzupełniać płyny. Zanim zdecydujemy się na konkretny zakup warto dokładnie czytać etykiety i sprawdzać skład produktu, który chcemy wybrać. Najlepiej postawić na wodę mineralną, która tym różni się od źródlanej, że zawiera określoną ilość składników mineralnych przypadających na litr wody. Najlepiej wybierać wody wysoko lub średnio zmineralizowane – podkreśla Natalia Palmowska, dietetyczka kliniczna i sportowa.

Kupując odpowiednią wodę powinniśmy także pamiętać o tym, by dostosować ilość spożywanego płynu do naszych potrzeb. Kluczowa jest tu kwestia masy ciała: na 30 kilogramów musi przypadać w ciągu dnia 1 litr wody. Czyli przykładowo kobieta ważąca około 60 kilogramów powinna wypić około 2 litrów wody. Te zalecenia nie obejmują strat wywołanych upałem czy treningiem sportowym. W trakcie aktywności fizycznej czy latem, kiedy mamy do czynienia z wysokimi temperaturami trzeba nawadniać się intensywniej.

3 powody dlaczego pijemy więcej wody

Choć duże markety mają w swojej ofercie spory wybór soków i napojów, konsumenci pamiętają o zaleceniach lekarzy i dietetyków i najczęściej kupują wodę.

W pierwszej połowie bieżącego roku sprzedaż wód w naszych sklepach wzrosła o 10 % w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Co ciekawe klienci chętniej kupują butelki o mniejszej pojemności. Na zmiany dotyczące ilości spożywanej wody wpływają 3 czynniki: coraz większa świadomość konsumentów przekładająca się na zachowania prozdrowotne, pogoda oraz inflacja. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację ekonomiczną i zasobność portfeli naszych klientów oferujemy szeroki wybór wód w korzystnych cenach Coraz większą popularnością wśród odwiedzających nasze sklepy cieszą się produkty marek własnych, np. woda „O la la!” – wyjaśnia Tomasz Walczak, Dyrektor Marketingu Intermarché.

Klienci Biedronki wybierają oszczędne zakupy

Więcej wody kupują nie tylko klienci odwiedzający sklepy tej francuskiej sieci hipermarketów spożywczych. Również konsumenci robiący codzienne zakupy w Biedronce częściej stawiają na wodę niż inne dostępne w ofercie napoje.

Klienci Biedronki są oszczędni i częściej kupują wodę w dużych opakowaniach/Fot. Biedronka

Niekwestionowanym i najczęstszym wyborem klientów naszej sieci jest woda, szczególnie ta niegazowana. Jej sprzedaż jest silnie skorelowana z pogodą - im cieplej i słoneczniej, tym więcej butelek wody trafia do koszyków kupujących. Jeśli chodzi o napoje gazowane oraz soki i nektary, to klienci kupują je rzadziej, niż wodę. Od jakiegoś czasu odnotowujemy natomiast tendencję wzrostową w kategorii izotoników, która rośnie rok do roku. Podobnie sytuacja wygląda w kategorii soków owocowo-warzywnych – mówi Marta Deszczyńska, dyrektor kategorii odpowiedzialna za napoje w sieci Biedronka.

Jednak w przeciwieństwie do klientów Intermarché, osoby robiące zakupy w sieci sklepów Jeronimo Martins chętniej sięgają po produkty w opakowaniach o większych pojemnościach, które w przeliczeniu na litr mają korzystniejszą cenę. Taki ekonomiczny wybór to okazja do zaoszczędzenia kilku złotych, które można przeznaczyć na inne artykuły.

Naturalna woda mineralna z Lidla

Konsumenci wybierający się na zakupy do dyskontów sieci Lidl, również latem chętniej sięgają po wodę i napoje.

Wśród naszych propozycji warto wymienić np. soki owocowe tłoczone na zimno metodą HPP. To sposób utrwalania żywności za pomocą wysokiego ciśnienia dzięki czemu produkty zachowują maksimum wartości odżywczych. W ramach kategorii napojów zapewniamy również szeroki wybór wód marki własnej Saguaro, m.in. naturalną wodę wysokozmineralizowaną, wydobywaną na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego – opowiada Aleksandra Robaszkiewicz Head of Corporate Communications and CSR Lidl Poland"

5 powodów dla których warto pić dużo wody

Niektóre sieci handlowe starają się nie tylko zadbać o bogaty wybór wód mineralnych i źródlanych, ale angażują się również w edukację i promocję zdrowego stylu życia wśród swoich klientów.

W okresie letnim stawiamy na silniejszą ekspozycję dla wód wewnątrz placówek tak, aby były one jak najbardziej widoczne i łatwo dostępne. W lipcu Fundacja Biedronki uruchomiła w naszych sklepach kampanię skierowaną głównie do seniorów, która za pośrednictwem plakatów przypomina o regularnym piciu wody. W pierwszych dwóch tygodniach lipca klienci w trakcie robienia zakupów mogli również usłyszeć jak ważne jest nawadnianie się, dzięki regularnie odtwarzanym komunikatom głosowym. Materiały przypominające o piciu wody pojawiły się również w radiu i prasie ogólnopolskiej – podkreśla Marta Deszczyńska, dyrektor kategorii odpowiedzialna za napoje w sieci Biedronka.

Fundacja Biedronka zachęca seniorów do regularnego picia wody/Fot. Biedronka

Regularne picie tego życiodajnego płynu to same plusy: usuwa z naszego ciała toksyny, wspiera układ odpornościowy, ułatwia przyswajanie witamin i minerałów, wspomaga pracę mięśni i stawów, a nawet poprawia koncentrację.







