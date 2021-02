Jak przygotować ofertę produktów owocowo-warzywnych do sieci handlowych?

Jak wymienia Hanna Adamiak, na spotkaniu z kupcem warto zaprezentować krótką historię, ideę jaka towarzyszy produktom, pokazać portfolio, przedstawić skład, certyfikaty (np. System Jakości Certyfikowany Produkt), proces produkcyjny (wiarygodność, jakość, bezpieczeństwo). Warto opowiedzieć historię sukcesu, np. rozwój oferty w innej sieci.

Podczas spotkania trzeba być ekspertem w danej dziedzinie oraz dysponować badaniami na temat rynku, podawać konkretne informacje o tym, jak rośnie popyt konsumentów, tak aby zachęcić do współpracy (np. mówić o wzrostach procentowych danych kategorii).

– Nie trzeba wykonywać samemu badań. Jest wiele dostępnych materiałów na rynku – tłumaczyła ekspertka.

Prelegentka webinaru "Jak skutecznie wprowadzić produkty owocowo-warzywne do sieci handlowych?" radziła, by odwiedzić sklepy przed spotkaniem i pomyśleć o rozwiązaniach. Sprawdzić, jak sklep jest zorganizowany, jaką ma ofertę w danej kategorii, w jakich cenach, gdzie zlokalizowane. Warto zdiagnozować potencjalne luki i przemyśleć, gdzie mogłyby być zlokalizowane produkty, jak zdefiniowana jest kategoria, jakie marki, jakie smaki, wielkości opakowań, rodzaj opakowań można zarekomendować.

Niezwykle ważne jest też wysłuchanie kupca, czyli tego, czego on potrzebuje. Być może chce rozbudować konkretną kategorię, np. soki o mniejszej gramaturze.

Zdaniem Hanny Adamiak dużym błędem jest natomiast pytanie o obrót. Takie dane zdecydowanie lepiej samemu oszacować.

Ważne, by przygotować swoją firmę, np. wprowadzać krótkie serie, określone opakowania, rozważyć możliwość przygotowania się do konkretnych oczekiwań sieci. Duże znaczenie mają tu zagadnienia logistyczne i prawne, czyli m.in to, w jakim czasie jesteście w stanie zrealizować zamówienie, jaka jest polityka zwrotów czy jak wygląda proces zakupu i sprzedaży.

W kontekście umów warto zwrócić uwagę na dostęp do wsparcia prawnego. Zastanowić się, jak wygląda kwestia zabezpieczenia transakcji, kwestia kar i gwarancji.

– Rekomenduję małym i średnim przedsiębiorcom zainwestować w poradę prawną w zakresie umów i i współpracy handlowej i przedyskutować umowę – mówiła prelegentka.

